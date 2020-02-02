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    «Ювентус» — «Фиорентина». Прогноз (к. 1.60) и ставки на матч чемпионата Италии 2 февраля 2020 года

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    Прогноз на «Ювентус» — «Фиорентина»
    Криштиану Роналду
    В 22 туре итальянской Серии А «Ювентус» будет принимать «Фиорентину». Игра пройдет на стадионе «Альянц» 2 февраля. Начало встречи — в 14:30 мск. Прогноз на «Ювентус» — «Фиорентина».
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    Футбол. Италия. Серия А 02 Февраля 2020 года Коэффициенты на матч
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    «Ювентус»

    По завершении 21 тура чемпионата Италии клуб из Турина имеет 51 балл в своем активе, что позволяет ему занимать первое место в таблице.

    После поражения от «Лацио» в финале Суперкубка 22 декабря (1:3) «Ювентус» провел победную серию из пяти поединков. Началась она 6 января, когда «зебры» разгромили «Кальяри» (4:0).

    В 19 туре итальянского первенства команда Маурицио Сарри взяла верх над «Ромой» (2:1), а в 1/8 финала Кубка Италии «старая синьора» разобралась с «Удинезе» (4:0).

    Все прогнозы на Серию А

    19 января «Ювентус» завоевал три очка в игре с «Пармой» (2:1), а через несколько дней туринцы выбили «Рому» из Кубка страны (3:1). 21 тур Серии А закончился для «бьянконери» поражением от «Наполи» (1:2).

    «Фиорентина»

    После 21 матча чемпионата Италии команда из Флоренции имеет в своем активе 25 очков, вследствие чего она занимает 13 позицию в турнирной таблице.

    В первом поединке января коллектив под руководством Джузеппе Якини сыграл вничью с «Болоньей» (1:1). А затем «Фиорентина» одолела СПАЛ (1:0).

    15 января в рамках 1/8 финала Кубка Италии «лилии» разобрались с «Аталантой» (2:1). Чуть позже фиолетовые заработали три очка в битве с «Наполи» (2:0).

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    В 21 туре итальянского первенства «Фиорентина» не смогла выявить сильнейшего в противостоянии с «Дженоа» (0:0). А в четвертьфинале Кубка клуб из Флоренции влетел «Интеру» (1:2).

    Прогноз

    На победу «Ювентуса» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1,35, ничья оценивается в 5,00, а победа «Фиорентины» — в 10,0.

    На стадионе «Альянц» зрители увидят поединок двух неуступчивых команд. Поэтому игра в Турине получится результативной. Наш прогноз — голы в обоих таймах с коэффициентом 1,60. 0

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