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    «Валенсия» продолжит удачную серию на «Месталье»?

    «Валенсия» — «Сельта». Прогноз (к. 1.75) и ставки на матч чемпионата Испании 1 февраля 2020 года

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    Прогноз на «Валенсия» — «Сельта»
    Родриго Морено
    1 февраля в поединке 22-го тура испанской Примеры «Валенсия» на «Месталье» примет «Сельту». Стартовый свисток будет дан в 23:00 по мск. Прогноз на «Валенсия» — «Сельта».
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    Футбол. Испания. Примера 01 Февраля 2020 года
    Валенсия
  • Валенсия
    •  Валенсия 23:00 Сельта Сельта
  • Виго
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    «Валенсия»

    «Валенсия» с 34 зачетными баллами находится на седьмой позиции в турнирной таблице Ла Лиги. От четвертой лигачемпионовской строки ее отделяет лишь два очка.

    «Летучие мыши» вышли победителями из трех последних встреч с учетом всех турниров, сохранив в этот период свои ворота на замке.

    Началась эта серия с выездного выигрыша над «Логроньесом» (1:0) в 1/16 финала Кубка страны, после чего «оранжевые» дома обыграли «Барсу» (2:0) в чемпионате, а накануне по пенальти в кубковом розыгрыше прошли «Культурал Леонезу» (0:0 — в основное и доп время).

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    • На «Месталье» в этом чемпионате Испании «Валенсия» еще не знала горечи поражений, шесть раз выиграв при пяти ничейных исходах, разница мячей — 18:9.

    «Сельта»

    Коллектив из Виго набрал в 21 поединке испанского первентсва 17 пунктов, с которыми находится в зоне вылета, на 18 месте. От безопасной строки его отделяет только один балл.

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    «Небесно-голубые» не могут победить в Примере уже в семи встречах подряд, сыграв за это время пять раз вничью при двух проигрышах.

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    В последних трех матчах чемпионата «кельты» неизменно играли вничью. На своей арене поделили очки с «Осасуной» (1:1) и «Эйбаром» (0:0), а также с «Атлетиком» (1:1) в Бильбао.

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    • В десяти выездных встречах текущего розыгрыша Примеры «Сельта» добыла лишь одну викторию, трижды сыграла вничью и шесть игр проиграла, разница мячей — 10:19.

    В первом круге «Сельта» в Виго обыграла «Валенсию» со счетом 1:0, а в прошлом чемпионате в Валенсии была ничья (1:1), а в другом матче верх взяли «летучие мыши» — 2:1.

    Прогноз на «Валенсия» — «Сельта»

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Валенсии» предлагают — 1.80.

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    На викторию «Сельты» дают — 4.80, ничья оценена — в 3.70.

    «Валенсия» сильно играет на своем поле и наверняка не проиграет в этом поединке, но и по привычке сыграет не особо результативно. 0

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