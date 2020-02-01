«Валенсия» — «Сельта». Прогноз (к. 1.75) и ставки на матч чемпионата Испании 1 февраля 2020 года

1 февраля в поединке 22-го тура испанской Примеры «Валенсия» на «Месталье» примет «Сельту». Стартовый свисток будет дан в 23:00 по мск. Прогноз на «Валенсия» — «Сельта».

«Валенсия»

«Валенсия» с 34 зачетными баллами находится на седьмой позиции в турнирной таблице Ла Лиги. От четвертой лигачемпионовской строки ее отделяет лишь два очка.

«Летучие мыши» вышли победителями из трех последних встреч с учетом всех турниров, сохранив в этот период свои ворота на замке.

Началась эта серия с выездного выигрыша над «Логроньесом» (1:0) в 1/16 финала Кубка страны, после чего «оранжевые» дома обыграли «Барсу» (2:0) в чемпионате, а накануне по пенальти в кубковом розыгрыше прошли «Культурал Леонезу» (0:0 — в основное и доп время).

На «Месталье» в этом чемпионате Испании «Валенсия» еще не знала горечи поражений, шесть раз выиграв при пяти ничейных исходах, разница мячей — 18:9.

«Сельта»

Коллектив из Виго набрал в 21 поединке испанского первентсва 17 пунктов, с которыми находится в зоне вылета, на 18 месте. От безопасной строки его отделяет только один балл.

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«Небесно-голубые» не могут победить в Примере уже в семи встречах подряд, сыграв за это время пять раз вничью при двух проигрышах.

В последних трех матчах чемпионата «кельты» неизменно играли вничью. На своей арене поделили очки с «Осасуной» (1:1) и «Эйбаром» (0:0), а также с «Атлетиком» (1:1) в Бильбао.

В десяти выездных встречах текущего розыгрыша Примеры «Сельта» добыла лишь одну викторию, трижды сыграла вничью и шесть игр проиграла, разница мячей — 10:19.

В первом круге «Сельта» в Виго обыграла «Валенсию» со счетом 1:0, а в прошлом чемпионате в Валенсии была ничья (1:1), а в другом матче верх взяли «летучие мыши» — 2:1.

Прогноз на «Валенсия» — «Сельта»

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Валенсии» предлагают — 1.80.

На викторию «Сельты» дают — 4.80, ничья оценена — в 3.70.

«Валенсия» сильно играет на своем поле и наверняка не проиграет в этом поединке, но и по привычке сыграет не особо результативно. 0