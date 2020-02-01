«Кальяри» — «Парма». Прогноз (к. 3.50) и ставки на матч Серии А 1 февраля 2020 года

В 22 туре итальянской Серии А встретятся «Кальяри» и «Парма». Команды проведут поединок на стадионе «Сарденья Арена» 1 февраля. Начало в 20:00 по мск. Прогноз на «Кальяри» — «Парма».

«Кальяри»

«Кальяри» расположился на шестой строчке в турнирной таблице итальянской Серии А с 31 набранным очком.

Сардинийцы одержали восемь побед, семь раз сыграли вничью и потерпели шесть поражений в 20 сыгранных турах.

В шести последних матчах Серии А подопечные Роландо Марана не смогли выиграть. Они уступили «Лацио» (1:2), «Удинезе» (1:2), «Ювентусу» (0:4), «Милану» (0:2) и сыграли вничью с «Брешией» (2:2), а также «Интером» (1:1).

Недавно «Кальяри» вылетел из Кубка Италии, без шансов проиграв миланскому «Интеру» (1:4).

В целом коллектив не выигрывает уже восемь поединков.

«Парма»

Позапрошлая неделя стала для хозяев неудачной. Во-первых, они вылетели из Кубка Италии, проиграв «Роме» со счетом 0:2.

Во-вторых, команда уступила «Ювентусу» в чемпионате с результатом 2:1. Вообще в этом месяце «крестоносцы» проиграли три из пяти сыгранных матчей.

В любом случае «Парма» близка к зоне еврокубков. Сейчас на счету клуба 31 очко, уступая нынешнему сопернику, который идет на шестой строчке, по дополнительным показателям.

Прогноз

Букмекеры отдают предпочтение хозяевам поля, коэффициент на победу которых равен 1,88, тогда как успех гостей оценивается в 3,90, ничья — в 3,70.

Рекомендуем ставить на то, что «Кальяри» выиграет, и обе команды забьют за 3,50. 0