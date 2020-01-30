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    «Ницца» — «Лион». Прогноз (к. 1.70) и ставки на матч Кубка Франции 30 января 2020 года

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    Прогноз на «Ницца» — «Лион»
    «Лион» — «Ницца»
    В четверг, 30 января, в рамках 1/8 финала Кубка Франции «Ницца» на своем стадионе «Альянц Ривьера» сыграет с «Лионом». Встреча начнется в 22:55 по мск. Прогноз на «Ницца» — «Лион».
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    Футбол. Франция. Кубок 30 Января 2020 года Коэффициенты на матч
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    «Ницца»

    В 1/32 финала Кубка Франции «орлята» выбили любителей, обыграв их дома 2:0, затем они прошли «Ред Стар», представляющий третью лигу, одолев их также в родных стенах — 2:1.

    С учетом всех турниров у «Ниццы» сейчас 7-матчевая беспроигрышная серия, в которой команда с лазурного побережья четыре раза выиграла при трех ничейных исходах.

    В своей последней игре «гимназисты» сыграли 1:1 на своей территории с «Ренном» в рамках Лиги 1, упустив победу над бретонцами в последней 10-минутке.

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  • 27/01/2020

    • В турнирной таблице Лиги 1 «Ницца» с 29 очками находится на 12 позиции, однако от еврокубковой четвертой строки «южане» отстают всего лишь на четыре пункта.

    «Лион»

    «Ткачи» также в этом кубковом турнире преодолели уже два этапа. Сперва они не заметили любительский коллектив (7:0), а на предыдущей стадии перестреляли в гостях «Нант» — 4:3.

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    «Аристократы» вышли победителями в последних своих шести поединках, в которых смогли отметится 21 точным ударом при семи пропущенных. Беспроигрышная серия у них составляет девять игр подряд.

    На выходных «львы» разгромили в рамках чемпионата на своей территории «Тулузу» со счетом 3:0, а перед эти по пенальти прошли «Лилль» (2:2, 4:3 пен) в Кубке лиги.

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    После 21 тура «Лион» с 32 очками расположился на пятом месте в турнирной таблице Лиги 1, отставая от третьей лигачемпионовской позиции на пять пунктов.

    В этом чемпионате Франции «Лион» на своем поле переиграл «Ниццу» со счетом 2:1, а в прошлом «орлята» дважды одолели «ткачей» по 1:0.

    Прогноз на «Ницца» — «Лион»

    Очень уже редко эти коллективы уходят с поля без пропущенного мяча. Скорее всего, и в данном поединке эта тенденция продолжится. 0

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