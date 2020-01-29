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    Возьмет ли «Осасуна» реванш у «Реал Сосьедада» за поражение в Примере?

    «Реал Сосьедад» — «Осасуна». Прогноз (к. 1.65) и ставки на матч Кубка Испании 29 января 2020 года

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    Прогноз на «Реал Сосьедад» — «Осасуна»
    «Осасуна»
    В 1/8 Кубка Испании «Реал Сосьедад» сыграет с «Осасуной». Матч пройдет в городе Сан-Себастьян на стадионе «Аноэта». Начало в 23:00 по мск. Прогноз на «Реал Сосьедад» — «Осасуна».
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    Футбол. Испания. Кубок Дель Рей 29 Января 2020 года
    Реал Сосьедад
  • Сан-Себастьян
    •  Реал Сосьедад 23:00 Осасуна Осасуна
    • Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.50
  • X
  • 4.25
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    «Реал Сосьедад»

    В 1/64 финала баски разгромили в декабре прошлого года на выезде выступающий в четвертом дивизионе «Бесерриль» (8:0), после чего в матче Примеры победили в гостях «Осасуну» (4:3).

    В январе подопечные Иманоля Альгуасиля домав проиграли «Вильярреалу» (1:2) в чемпионате, а затем в 1/32 финала Кубка расправились с еще одним клубом Терсеры — «Сеутой» (4:0).

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    После этого, в рамках Примеры «Реал Сосьедад» в гостях крупно проиграл «Бетису» (0:3). В 1/16 финала Кубка баскам противостоял «Эспаньол», который был обыгран в Сан-Себастьяне со счетом 2:0.

    В последнем матче «Реал Сосьедад» в рамках чемпионата Испании на своем поле разгромил «Мальорку» со счетом 3:0.

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    • После 21 тура Примеры «Реал Сосьедад» с 34 очками на 6-м месте. Разница мячей 36-28, восемь голов забил Виллиан Жозе, еще 7 Микель Ойарсабаль.

    «Осасуна»

    Подопечные Хагоба Аррасате в 1/64 финала Кубка разгромили на выезде «Лорка Депортива» со счетом 3:0 и завершили 2019 год домашним поражением от «Реал Сосьедада» (3:4) в матче Примеры. Трижды пропустив в первом тайме, они почти отыгрались сразу после перерыва, но все же уступили.

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    • Новый год «Осасуна» начала выездной ничьей с «Сельтой» (1:1), уйдя от поражения на последних минутах и продлив серию без побед в Ла Лиге до 4 матчей.

    В матче 1/32 финала Кубка Испании «рохильос» на выезде вырвали на последних минутах победу у «Аро» (2:1), после чего дома разошлись миром с «Вальядолидом» (0:0) в Примере.

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    Затем, в рамках 1/16 финала Кубка Короля «Осасуна» в экстра-тайме сумела победить на выезде «Рекреативо» со счетом 3:2 (д.в.), дважды пропустив в первом тайме и отыгравшись после перерыва.

    В последнем матче «Осасуна» дома одержала победу над «Леванте» (2:0) в чемпионате и с 28 очками расположилась на 10-м месте.

    Календарь и таблица испанской Примеры

    Разница мячей 28-25, девять голов забил Чими Авила, еще 6 на счету Рубена Гарсии, 4 забил Роберто Торрес.

    Прогноз

    На победу «Реал Сосьедада» букмекеры дают коэффициент 1,55, на ничейный результат в основное время — 4,25, а на победу «Осасуны» — 5,75.

    Баски играют дома и выглядят явными фаворитами предстоящей встречи. В Сан-Себастьяне в последних 6 матчах «Осасуна» не побеждала, проиграв четыре раза.

    Вряд ли матч будет таким же результативным, как встреча в рамках Примеры, но голы в ней определенно будут. Интересны варианты ТБ 2,5 за 1,75 и «Обе забьют» за 1,80. 0

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