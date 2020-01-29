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    Станет ли «Вильярреал» еще одной элитной жертвой «Райо»?

    «Райо Вальекано» — «Вильярреал». Прогноз (к. 2.37) и ставки на матч Кубка Испании 29 января 2020 года

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    Прогноз на «Райо Вальекано» — «Вильярреал»
    «Вильярреал» проиграл лишь раз в 9-ти матчах
    В матче 1/8 финала Кубка Короля «Райо Вальекано» на своем поле сыграет с «Вильярреалом». Матч пройдет 29 января в городе Сарагоса. Начало — в 21:00 мск. Прогноз на «Райо Вальекано» — «Вильярреал».
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    Футбол. Испания. Кубок Дель Рей 29 Января 2020 года
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    «Райо Вальекано»

    Это уже четвертая стадия Кубка Испании для «Райо Вальекано». За три предыдущих раунда команда из второго по рангу дивизиона страны пропустила только два мяча.

    В двух них коллектив и вовсе сохранил свои ворота «на замке», победив «Тарасону» в дополнительное время 1:0. Зато забить мадридцам сумел «Бетис» (2:2), однако все равно уступил по пенальти

    Все прогнозы на футбол

    По итогам 23 поединков Сегунды клуб идет на 11 строчке с отставанием в три очка от зоны плей-офф. В предыдущих девяти матчах во всех турнирах «Райо» не проигрывал.

    «Вильярреал»

    «Вильярреал» также провел уже три раунда Кубка Испании, и все — на выезде. Команда при этом пропустила только один мяч — от «Ориуэлы» (2:1), которую удалось обыграть в дополнительное время.

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    На первой для себя стадии коллектив разгромил «Комильяс» со счетом 5:0. В 1/16 финала левантийцы оставили не у дел «Жирону» с результатом 3:0.

    По итогам 21 тура Примеры «Желтая Субмарина» идет на восьмой позиции с отставанием в пять очков от зоны Лиги чемпионов.

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    • В предыдущих девяти поединках во всех турнирах клуб потерпел только одно поражение при семи победах.

    Прогноз

    Букмекеры закономерно считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 1,75, тогда как успех хозяев поля оценивается в 3,75, ничья — в 3,80.

    Рекомендуем ставить на тотал больше 3,5 голов за 2,37. 0

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    «Райо Вальекано» — «Вильярреал». Прогноз (к. 2.37) и ставки на матч Кубка Испании 29 января 2020 года. Прогноз на «Райо Вальекано» — «Вильярреал». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.37
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