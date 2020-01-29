«По» — ПСЖ. Прогноз (к. 1.60) и ставки на матч Кубка Франции 29 января 2020 года

В 1/8 финала Кубка Франции «По» будет принимать «Пари Сен-Жермен». Игра пройдет на «Стад дю Амо» 29 января. Начало встречи — в 19:30 мск. Прогноз на «По» — ПСЖ.

«По»

Команда из одноименного города начала свой путь в Кубке Франции со стадии 1/128 финала. В первом поединке данного турнира этот коллектив победил клуб «Альберес Альжерес» (1:0).

В следующей встрече подопечные Давида Винье разгромили «Марссак» (4:1). А в 1/32 финала «По» в серии пенальти прошел «Сабле» (2:2, 4:2).

На стадии 1/16 финала представители Лиги 3 на своем поле в дополнительное время переиграли «Бордо» (3:2).

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В третьем по силе чемпионате во Франции этот клуб идет четвертым с 35 баллами на счету. От лидеров первенства «По» отстает на четыре очка.

ПСЖ

Сильнейший клуб Франции начал выступления в Кубке страны с 1/32 финала. В поединке на этой стадии парижане разнесли команду «Лина-Монлери» (6:0).

В 1/16 «Пари Сен-Жермен» встретился с «Лорьяном». Матч на «Стад дю Мустуар» завершился минимальной победой коллектива Томаса Тухеля (1:0).

После этой игры красно-синие сразились с «Реймсом» в полуфинале Кубка лиги. Парижане без проблем разобрались с соперниками (3:0).

А в 21 туре чемпионата Франции ПСЖ одержал верх над «Лиллем» (2:0). В турнирной таблице первенства коллектив Томаса Тухеля лидирует с 52 очками в активе.

Прогноз

На победу «По» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 6,30, на ничью — 4,90, а на победу ПСЖ — 1,49.

Команде из Лиги 3 будет сложно противостоять парижанам. В составе красно-синих есть много игроков, которые желают проявить себя в подобных матчах. Наш прогноз — ПСЖ победит в обоих таймах с коэффициентом 1,60. 0