ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Инсинье успешно проявляет себя в роли капитана «Наполи»«Наполи» не пустил «Ювентус» в стратегический отрыв Эдинсон КаваниТрансферный дайджест. 21-27 января Коби БрайантПогиб Коби Брайант. Подробности аварии и реакция спортивного мира
  • 00:58
    • «Арсенал» вышел в 1/8 финала Кубка Англии
  • 23:33
    • Участники Евро-2020 определились с тренировочными базами
  • 23:19
    • FA ответила на слова Клоппа о Кубке Англии
  • 22:36
    • «Спартак» обыграл «Куньлунь» и опередил «Динамо» в турнирной таблице
  • 20:03
    • Защитник «Спартака» может продолжить карьеру в Германии
  • 19:49
    • Кокорин не поехал на второй сбор «Сочи»
  • 19:17
    • Дубли Галимова и Воронкова принесли «Ак Барсу» победу над «Трактором»
    Все новости спорта

    Есть ли шансы у «По» в противостоянии с ПСЖ?

    «По» — ПСЖ. Прогноз (к. 1.60) и ставки на матч Кубка Франции 29 января 2020 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на футбол Франции Прогнозы на Кубок Франции Прогнозы на ПСЖ
    Прогноз на «По» — ПСЖ
    Неймар
    В 1/8 финала Кубка Франции «По» будет принимать «Пари Сен-Жермен». Игра пройдет на «Стад дю Амо» 29 января. Начало встречи — в 19:30 мск. Прогноз на «По» — ПСЖ.
    ×
    Футбол. Франция. Кубок 29 Января 2020 года Коэффициенты на матч
  • 1
  • 30.00
  • X
  • 13.50
  • 2
  • 1.05
  • Играть!
    •

    «По»

    Команда из одноименного города начала свой путь в Кубке Франции со стадии 1/128 финала. В первом поединке данного турнира этот коллектив победил клуб «Альберес Альжерес» (1:0).

    В следующей встрече подопечные Давида Винье разгромили «Марссак» (4:1). А в 1/32 финала «По» в серии пенальти прошел «Сабле» (2:2, 4:2).

    На стадии 1/16 финала представители Лиги 3 на своем поле в дополнительное время переиграли «Бордо» (3:2).

    Все прогнозы на футбол

    В третьем по силе чемпионате во Франции этот клуб идет четвертым с 35 баллами на счету. От лидеров первенства «По» отстает на четыре очка.

    ПСЖ

    Сильнейший клуб Франции начал выступления в Кубке страны с 1/32 финала. В поединке на этой стадии парижане разнесли команду «Лина-Монлери» (6:0).

  • Трансферный дайджест. 21-27 января
  • Где хочет играть Кавани, кого «Барселона» присмотрела на замену Суаресу и другие трансферные новости последних дней
  • Вчера

    • В 1/16 «Пари Сен-Жермен» встретился с «Лорьяном». Матч на «Стад дю Мустуар» завершился минимальной победой коллектива Томаса Тухеля (1:0).

    После этой игры красно-синие сразились с «Реймсом» в полуфинале Кубка лиги. Парижане без проблем разобрались с соперниками (3:0).

    8000ПолучитьБонус с промокодом LIVESPORT1xstavka.ru 1000ЗабратьПросто за регистрациюwinline.ru

    А в 21 туре чемпионата Франции ПСЖ одержал верх над «Лиллем» (2:0). В турнирной таблице первенства коллектив Томаса Тухеля лидирует с 52 очками в активе.

    Прогноз

    На победу «По» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 6,30, на ничью — 4,90, а на победу ПСЖ — 1,49.

    Команде из Лиги 3 будет сложно противостоять парижанам. В составе красно-синих есть много игроков, которые желают проявить себя в подобных матчах. Наш прогноз — ПСЖ победит в обоих таймах с коэффициентом 1,60. 0

  • Прогнозы в:
  • 20 000
  • Сделать ставкуleon.ru
  • Бонус
    •
    Ещё прогнозы на спорт
    1.67
  • Прогноз на матч Амур — Салават Юлаев
  • Хоккей
  • Сегодня в 12:00
    •  1.67
  • Прогноз на матч Динамо Москва — Торпедо
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.42
  • Прогноз на матч Анже — Ренн
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  2.30
  • Прогноз на матч Бельфор — Монпелье
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  1.95
  • Прогноз на матч Астон Вилла — Лестер
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.87
  • Прогноз на матч Милан — Торино
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.78
  • Экспресс дня 28 января
  • Сегодня в 22:45
    •  2.25
  • Прогноз на матч Лидс — Миллуол
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.72
  • Прогноз на матч Монако — Сент-Этьен
  • Футбол
  • Сегодня в 22:55
    •  1.68
  • Прогноз на матч Тенерифе — Атлетик
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.65
  • Прогноз на матч Адмирал — ЦСКА
  • Хоккей
  • Завтра в 12:30
    •  2.37
  • Прогноз на матч Райо Вальекано — Вильярреал
  • Футбол
  • Завтра в 21:00
    •  2.35
  • Прогноз на матч Культураль Леонеса — Валенсия
  • Футбол
  • Завтра в 21:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    Роберто Фирмино
  • Недооцененный лидер. «Ливерпуль» зависит от Фирмино больше, чем вы могли подумать
    • 13:40 25/01/2020     Микель Артета
  • Характер «Арсенала». Артета уже превосходит Эмери
    • 16:42 22/01/2020     «Валенсия» — «Барселона»
  • Скромность в ударах. «Барселона» прогрессирует, но есть куда расти
    • 14:39 26/01/2020
    РегистрацияБукмекер №1 в России * 1000ЗабратьБонус за регистрацию
    «По» — ПСЖ. Прогноз (к. 1.60) и ставки на матч Кубка Франции 29 января 2020 года. Прогноз на «По» — ПСЖ. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.60
    Тоже интересно
    «Даллас» — «Тампа-Бэй» Хоккей НХЛ. Ассист и буллит Гусева, два очка Кучерова и шайба ГурьяноваОбзор матчей регулярного чемпионата НХЛ 28 января 09:250
  • 08:23
    • «Хьюстон» обыграл «Юту», «Оклахома» проиграла «Далласу»
  • 07:14
    • Барти одолела Квитову в 1/4 финала АО-2020
  • 08:38
    • Футболист из Ирака близок к переходу в «Зенит»
    Эшли Барти Теннис Australian Open. Кенин и Барти пробились в полуфинал, Федерер играет с Сандгреном28 января в Мельбурне пройдет девятый день соревнований Открытого чемпионата Австралии по теннису 07:220
  • Экспресс дня

  • «Милан» шагнет в полуфинал Кубка Италии?
  • 2.78
    •
  • 08:04
    • «Рома» арендовала защитника «Аталанты»
  • 07:51
    • «Фламенго» выкупит у «Интера» Габигола
  • 07:35
    • Состоялась жеребьевка 1/8 финала Кубка Англии
    Уле Гуннар-Сульшер Футбол Кубковая победа не снизит давление на СульшераРеакция спортивных СМИ на победу «МЮ» в 1/16 финала Кубка Англии Вчера в 01:220
  • 07:01
    • Кенин вышла в полуфинал Australian Open
  • 19:06
    • «Спартак» продлил контракт с вратарем
  • 16:14
    • Определились пары четвертьфиналов Australian Open
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 1000
  • рублей
    фрибет
    • получить
  •  Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболХоккейТеннисЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дня
    LiveКалендари
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие