«Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз (к. 2.28) и ставки на Кубок английской лиги 29 января 2020 года

«Манчестер Сити»
Команда Пепа Гвардиолы продолжает свою беспроигрышную серию, которая достигла отметки в 8 матчей. Кроме того, «горожане» не пропускают на протяжении двух игр. Из 8 поединков команда выиграл семь.
Крайний матч, который провел «Ман Сити» был против «Фулхэма» в Кубке Англии. Хозяева выиграли 4:0. Чуть раньше они обыграли «Шеффилд Юнайтед» в АПЛ с результатом 0:1.
Пожалуй, самой непростой встречей стала игра с «Кристал Пэлас» (2:2). В остальных случаях «шейхи» либо не пропускали, либо давали соперникам только одну возможность.
«Бело-голубые» редко уходят с поля, забив менее двух голов. В 6 из 7 матчей команда забивала два и больше мячей.
«Манчестер Юнайтед»
«Ман Юнайтед» разгромил «Транмир Роверс» в Кубке Англии со счетом 0:6, но это вряд ли снизить давление на команду Уле-Гуннара Сульшера. Перед этим гости проиграли дважды — «Ливерпулю» и «Бернли» с одинаковым счетом 2:0.
«Красные дьяволы» пока что держатся на плаву, но в команде много травмированных. Из-за этого результаты очень нестабильные. Январская статистика показывает, что МЮ выиграл 3 из 8 поединков, потерпев 4 поражения.
В рамках выездных матчей «Ман Юнайтед» может похвастаться только одной победой за четыре последних выступления. Причем в трех подряд подопечные Сульшера не забивали.
Отсутствие возможностей для ротации, а также травмы ключевых футболистов ставят под удар планы команды не только вылететь из Кубка лиги, но и лишиться шансов на участие в еврокубках в следующем сезоне.
Прогноз
«Манчестер Сити» однозначный фаворит. Команда Гвардиолы сейчас собрана и показывает хороший атакующий футбол. Так что мы ждем от нее контроля мяча и доминирования на протяжении большего количества времени.
МЮ, вероятно, будет играть на контратаках, применяя местами прессинг. Без Рашфорда в атаке гостям придется сложно.
1.33 и 8.80 — вот так оценивают шансы команд букмекеры. По их мнению, ничья тоже маловероятна — коэффициент 5.90.
Считаем, что «манкунианцам» не удастся забить. В прошлой игре забил Рашфорд, но теперь он в лазарете. МЮ пока не по зубам тягаться с «горожанами». Прогноз — «Ман Сити» победит и не пропустит за 2.28. 0