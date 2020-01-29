«Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз (к. 2.28) и ставки на Кубок английской лиги 29 января 2020 года

29 января «Манчестер Сити» сыграет с «Манчестер Юнайтед» в рамках ответного полуфинального поединка Кубка английской лиги. Дерби Манчестера пройдет на стадионе «Этихад» и начнется в 22:45 по московскому времени. Прогноз на «Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед».

«Манчестер Сити»

Команда Пепа Гвардиолы продолжает свою беспроигрышную серию, которая достигла отметки в 8 матчей. Кроме того, «горожане» не пропускают на протяжении двух игр. Из 8 поединков команда выиграл семь.

Крайний матч, который провел «Ман Сити» был против «Фулхэма» в Кубке Англии. Хозяева выиграли 4:0. Чуть раньше они обыграли «Шеффилд Юнайтед» в АПЛ с результатом 0:1.

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Пожалуй, самой непростой встречей стала игра с «Кристал Пэлас» (2:2). В остальных случаях «шейхи» либо не пропускали, либо давали соперникам только одну возможность.

«Бело-голубые» редко уходят с поля, забив менее двух голов. В 6 из 7 матчей команда забивала два и больше мячей.

«Манчестер Юнайтед»

«Ман Юнайтед» разгромил «Транмир Роверс» в Кубке Англии со счетом 0:6, но это вряд ли снизить давление на команду Уле-Гуннара Сульшера. Перед этим гости проиграли дважды — «Ливерпулю» и «Бернли» с одинаковым счетом 2:0.

«Красные дьяволы» пока что держатся на плаву, но в команде много травмированных. Из-за этого результаты очень нестабильные. Январская статистика показывает, что МЮ выиграл 3 из 8 поединков, потерпев 4 поражения.

В рамках выездных матчей «Ман Юнайтед» может похвастаться только одной победой за четыре последних выступления. Причем в трех подряд подопечные Сульшера не забивали.

Отсутствие возможностей для ротации, а также травмы ключевых футболистов ставят под удар планы команды не только вылететь из Кубка лиги, но и лишиться шансов на участие в еврокубках в следующем сезоне.

Прогноз

«Манчестер Сити» однозначный фаворит. Команда Гвардиолы сейчас собрана и показывает хороший атакующий футбол. Так что мы ждем от нее контроля мяча и доминирования на протяжении большего количества времени.

МЮ, вероятно, будет играть на контратаках, применяя местами прессинг. Без Рашфорда в атаке гостям придется сложно.

1.33 и 8.80 — вот так оценивают шансы команд букмекеры. По их мнению, ничья тоже маловероятна — коэффициент 5.90.

Считаем, что «манкунианцам» не удастся забить. В прошлой игре забил Рашфорд, но теперь он в лазарете. МЮ пока не по зубам тягаться с «горожанами». Прогноз — «Ман Сити» победит и не пропустит за 2.28. 0