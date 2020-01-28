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    Очередной «низовой» матч с участием «Атлетика»?

    «Тенерифе» — «Атлетик». Прогноз (к. 1.68) и ставки на матч Кубка Испании 28 января 2020 года

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    Прогноз на «Тенерифе» — «Атлетик»
    Рауль Гарсия
    В 1/8 Кубка Испании «Тенерифе» сыграет с «Атлетиком» из Бильбао. Матч пройдет в городе Санта-Крус де Тенерифе на стадионе «Элиодоре Родригес Лопес». Начало в 23:00 по мск. Прогноз на «Тенерифе» — «Атлетик».

    «Тенерифе»

    «Тенерифе» представляет Сегунду, где команда занимает 18 место. До «Атлетика» хозяева уже встречались с более серьезным соперником. В прошлом раунде на пути стал «Вальядолид». В итоге на своем поле коллектив выиграл со счетом 2:1.

    Январская статистика у «бело-синих» довольно неплохая — в 6 играх всего одно поражение от «Уэски» (2:1). А если говорить о домашних матчах, то здесь у «Тенерифе» 3-матчевая серия из побед.

    Совсем недавно клуб сыграл вничью с «Лас-Пальмас» (0:0). Перед встречей с «Вальядолидом» «Тенерифе» обыграл дома «Жирону» благодаря одному забитому мячу.

    Календарь и таблица испанской Примеры

    Самая крупная победа была в начале января над «Альбасете». Счет составил 4:2 в пользу хозяев.

    «Атлетик»

    «Атлетик» довольно долго не знает вкуса поражений. Команда не проигрывает с 8 декабря. С того момента было сыграно 8 поединков и 5 из них закончились ничьей.

    Вничью «баски» сыграли с «Эспаньолом» 25 января в Примере (1:1). 22 января команда выиграла у «Эльче» в Кубке, но там понадобилась серия пенальти (1:2). Еще одна ничья была 19 января в поединке с «Сельтой» (1:1).

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    • Помимо этого стоит обязательно отметить, что футболистам «Атлетика» удалось добыть по одному очку в матчах с «Севильей» (1:1) и «Реалом» (0:0). Данные результаты гости получили в конце декабря — начале января.

    Отметим, что у «басков» травмированы Де Маркос и Адурис.

    Прогноз

    Букмекеры предлагают на победу «Атлетика» заманчивый коэффициент 1.63. На «Тенерифе» дают 5.50.

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    «Атлетик» очень часто играет вничью, поэтому не исключено, что и в этот раз гостям понадобится дополнительное время. Все-таки соперник цепкий и в последнее время показывает дома неплохие результаты.

    Считаем, что игра будет не очень богатой на забитые мячи. «Атлетик» любит играть осторожно, так что ставим на «тотал меньше 2.5» с коэффициентом 1.68. 0

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