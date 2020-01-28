«Бельфор» — «Монпелье». Прогноз (к. 2.30) и ставки на матч Кубка Франции 28 января 2020 года

В 1/8 финала Кубка Франции «Бельфор» будет принимать «Монпелье». Матч состоится 28 января на «Стад Роже Серзьян» в Бельфоре. Начало встречи — в 20:30 мск. Прогноз на «Бельфор» — «Монпелье».

«Бельфор»

Это уже пятая стадия Кубка Франция для «Бельфора». За четыре предыдущих раунда команда из четвертого по рангу дивизиона страны пропустила только один мяч.

В первых трех из них коллектив и вовсе сохранил свои ворота «на замке», победив «Газелек Аяччо» 1:0, «Женесс Эволюсьон» 2:0 и «Монтсо» 3:0.

Только в 1/16 финала «Нанси» удалось забить один мяч в его ворота, но при этом тот пропустил три.

По итогам 16 поединков группы А Второй национальной лиги клуб идет на девятой строчке из 16-ти. В предыдущих матчах во всех турнирах «Бельфор» не знает поражений.

«Монпелье»

«Монпелье» вышел победителем в последних своих пяти поединках на всех фронтах. В этом отрезке «Паладины» выиграли две игры в Кубке Франции.

Они обыграли представителя низшего дивизиона «Реймс Сен-Анн» на его поле (1:0) и разгромили «Кан» на своей территории (5:0).

Также в этом отрезке «паладины» добыли три виктории и в матчах чемпионата страны. Им удалось обыграть в родных стенах «Брест» (4:0) и «Дижон» (2:1), а также «Амьен» (2:1) на выезде.

Благодаря этим успехам команда Мишеля Тер-Закаряна с 33 очками закрепилась на четвертом месте в турнирной таблице Лиги 1, отставая от третьей строки на четыре пункта.

Прогноз

Букмекеры закономерно считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 1,28, тогда как успех хозяев поля оценивается в 9,00, ничья — в 5,50.

Рекомендуем ставить на тотал больше 3,5 голов за 2,30. 0