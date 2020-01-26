«Парма» — «Удинезе». Прогноз (к. 1.75) и ставки на матч Серии А 26 января 2020 года

В 21 туре итальянской Серии А встретятся «Парма» и «Удинезе». Команды проведут поединок на стадионе «Эннио Тардини» 26 января. Начало в 17:00 по мск. Прогноз на «Парма» — «Удинезе».

«Парма»

Прошлая неделя стала для хозяев неудачной. Во-первых, они вылетели из Кубка Италии, проиграв «Роме» со счетом 0:2. Во-вторых, команда уступила «Ювентусу» в чемпионате с результатом 2:1. Вообще в этом месяце «крестоносцы» проиграли 3 из 4 сыгранных матчей.

В любом случае «Парма» близка к зоне еврокубков. Сейчас на счету клуба 28 очков, что на 3 пункта меньше, чем у «Милана» (6 позиция).

Календарь и таблица Серии А

13 января «желто-синие» одержали единственную январскую победу над «Лечче», выиграв со счетом 2:0.

На своем поле «Парма» редко играет вничью. На счету команды 5 побед, 4 поражения и только одна ничья.

«Удинезе»

Гости в турнирной таблице 14-е и отстают от соперника всего 4 пункта. Благодаря такой плотности «Удинезе» может одной победой значительно сократить дистанцию.

Как бы там ни было, но «полосатые» плохо играют на выезде. По этому показателю команда на 17 месте в чемпионате. Из 10 игр было выиграно только две. В семи случаях «черно-белые» побеждали.

Кроме того, «маленькие зебры» имеют один из худших показателей по пропущенным голам в гостях.

На прошлой неделе «Удинезе» тоже досталось. Коллектив встретился с «Ювентусом» в Кубке Италии и проиграл 4:0. На выходных была игра с «Миланом». На выезде гости проиграли 3:2.

Прогноз

«Парма» будет играть без одного из своих лучших форвардов. Жервиньо получил травму, поэтому пропустит игру. Тем не менее на этом все проблемы хозяев заканчиваются.

Соперник «Пармы» плохо играет на чужих полях и часто пропускает. «Крестоносцы» будут рады победе, которая позволит им забыть неудачи прошлой недели. 2.48 и 3.05 — вот такие коэффициенты дают на победу одной и другой команды.

«Парма» не проигрывает «Удинезе» уже четыре поединка. Предлагаем поставить на «фора 1 (0)». Коэффициент здесь составляет 1.75. 0