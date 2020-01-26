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    Неудачи «Атлетико» скажутся на игре с «Леганесом»

    «Атлетико» — «Леганес». Прогноз (к. 1.64) и ставки на матч чемпионата Испании 26 января 2020 года

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    Прогноз на «Атлетико» — «Леганес»
    Жоау Феликс
    В 21 туре чемпионата Испании «Атлетико» будет принимать «Леганес». Игра пройдет на стадионе «Ванда Метрополитано» 26 января. Начало встречи — в 14:00 мск. Прогноз на «Атлетико» — «Леганес».
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    Футбол. Испания. Примера 26 Января 2020 года Коэффициенты на матч
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    «Атлетико»

    Мадридская команда уже успела отстать от «Барсы» и «Реала» на 8 очков. Вместе с «Севильей» этот коллектив имеет по 35 баллов, но «индейцы» сейчас идут третьими в таблице.

    Минувший год «матрасники» закончили тремя победами. В тех поединках «Атлетико» одержал верх над «Локомотивом» (2:0), «Осасуной» (2:0) и «Бетисом» (2:1).

    А в начале 2020 года подопечные Диего Симеоне переиграли «Леванте» (2:1) и прошли в финал Суперкубка Испании, одолев «Барселону» (3:2).

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    Но в решающей встрече за Суперкубок «Атлетико» в серии пенальти уступил «Реалу» (0:0, 1:4). В 20 туре Примеры «индейцы» потерпели поражение от «Эйбара» (0:2). В 1/16 финала Кубка Короля мадридцы вылетели из турнира от «Леонесы» в овертаймах (1:2).

    «Леганес»

    После 20 туров чемпионата Испании клуб из пригорода Мадрида занял 19 место в турнирной таблице. Сейчас на счету этой команды имеется 14 очков.

    С 8 декабря по 11 января «Леганес» никому не проигрывал в течение шести поединков. В двух турах Примеры «огурцы» победили «Сельту» (3:2) и разошлись миром с «Алавесом» (1:1).

    Затем в Кубке страны подопечные Хавьера Агирре в серии пенальти разобрались с «Андоррой» (1:1, 6:5). В 18 туре Ла Лиги мадридцы одержали верх над «Эспаньолом» (2:0).

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    3 января «Леганес» сыграл вничью с «Вальядолидом» (2:2), после чего в Кубке он разгромил «Мурсию» (4:0). В следующей встрече чемпионата «огурцы» уступили «Хетафе» (0:3), а чуть позже в Кубке Короля коллектив Агирре прошел «Эбро» (1:0).

    Прогноз

    Победа «Атлетико» в матче 21 тура оценивается в 1,45, на ничью букмекеры предлагают котировку 4,30, а на победу «Леганеса» — 8,60.

    Последние игры «матрасников» свидетельствуют об их проблемах в атаке. А «огурцы» сейчас выглядят неплохо, пытаясь выбраться из зоны вылета. Их защита способна сдержать нападение «Атлетико». Наш прогноз — тотал меньше 2,5 за 1,64. 0

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    «Атлетико» — «Леганес». Прогноз (к. 1.64) и ставки на матч чемпионата Испании 26 января 2020 года. Прогноз на «Атлетико» — «Леганес». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.64
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