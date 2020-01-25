«Миллуолл» — «Шеффилд Юнайтед». Прогноз (к. 1.60) и ставки на матч 4-го раунда Кубка Англии 25 января 2020 года

В четвертом раунде Кубка Англии «Миллуолл» на своей арене примет «Шеффилд Юнайтед». Игра, которая состоится 25 января, начнется в 18:00 по мск. Прогноз на «Миллуолл» — «Шеффилд Юнайтед».

«Миллуолл»

В конце декабря «львы» на своем поле обыграли в рамках Чемпионшипа «Брентфорд» (1:0), а новый год начали с домашней же победы над «Лутоном» (3:1).

Затем, в матче 1/32 финала Кубка Англии «Миллуолл» на своем поле разгромил «Ньюпорт» со счетом 3:0.

Домашнюю серию прервал выезд в гости к «Сток Сити» (0:0), а в последнем матче «Миллуолл» на своем поле одолел «Рединг» (2:0).

Все прогнозы на АПЛ

После 28 туров Чемпионшипа «Миллуолл» с 44 очками на 8-м месте. Разница мячей 36-32, девять голов забил Джед Уоллес, еще 8 Том Брэдшоу, на счету Мэтта Смита 7 голов.

В прошлом сезоне «Милуолл» встречался с «Шеффилдом» в чемпионшипе, уступив на своем поле 2:3 и сыграв на выезде вничью 1:1. В последние годы на своем поле «Миллуолл» выиграл 3 матча из 4.

«Шеффилд Юнайтед»

Подопечные Криса Уайлдера в конце декабря потерпели гостевое поражение от «Манчестер Сити» (0:2).

Январь начался с выездного поражения от «Ливерпуля» (0:2), после чего «Шеффилд» победил дома «Файлд» (2:1) в 1/32 финала Кубка Англии.

Затем в рамках АПЛ «Клинки» дома победили «Вест Хэм» (1:0), на «Эмирейтс» ушли от поражения в матче с «Арсеналом» (1:1) и дома уступили «Ман Сити» (0:1), пропустив в концовке.

С 33 очками после 24 туров «Шеффилд» занимает 8 место. Разница мячей 25-23, по пять голов забили Лис Муссе и Джон Флек, 4 мяча записал на свой счет Оливер Макберни.

Прогноз

На победу «Шеффилда» букмекеры дают коэффициент 2,25, на ничейный результат в основное время — 3,20, а на победу «Миллуолла» — 3,35.

Несмотря на то, что «клинкам» последние годы приходилось непросто в гостях у «Миллуолла», «Шеффилд» прибавил и показывает достойную игру даже против грандов АПЛ. Прогнозируем, что в гостях у «Львов» «Шеффилд» не проиграет.

Интересны варианты ТМ 2,5 за 1,65 и «обе забьют — нет» за 1.80. 0