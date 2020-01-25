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    Сумеет ли «Шальке» догнать «Баварию» в таблице Бундеслиги?

    «Бавария» — «Шальке». Прогноз (к. 1.75) и ставки на матч чемпионата Германии по футболу 25 января 2020 года

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    Прогноз на «Бавария» — «Шальке»
    «Бавария»
    В субботу, 25 января, «Бавария» на своем поле примет «Шальке» в рамках 19-го тура немецкой Бундеслиги. Встреча, которая пройдет на «Альянц-Арене» в Мюнхене, начнется в 20:30 по московскому времени. Прогноз на «Бавария» — «Шальке».
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    Футбол. Германия. Бундеслига 25 Января 2020 года Коэффициенты на матч
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  • 1.18
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  • 7.50
  • 2
  • 14.00
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    «Бавария»

    Мюнхенский клуб начал декабрь выездным поражением от менхенгладбахской «Боруссии» (1:2), ставшим для «Баварии» вторым подряд в Бундеслиге.

    Затем подопечные Ханс-Дитера Флика на своем поле победили «Тоттенхэм» (3:1) в рамках Лиги чемпионов и разгромили «Вердер» (6:1) в матче Бундеслиги.

    Год мюнхенцы завершили выездной победой над «Фрайбургом» (3:1) и домашней победой над «Вольфсбургом» (2:0) — обе были вырваны на последних минутах.

    Все прогнозы на Бундеслигу

    В первом матче января «Бавария» на выезде разгромила «Герту» (4:0) и с 36 очками после 18 матчей идет на 2-м месте, на 4 очка отставая от «Лейпцига».

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    • Разница мячей 50-22, двадцать голова забил Роберт Левандовски, еще по 6 Серж Гнабри и Филиппе Коутиньо.

    «Шальке»

    Гельзенкирхенцы начали декабрь выездным поражением от «Байера» (1:2) в Леверкузене, пропустив по мячу в каждом из таймов.

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  • 20/01/2020

    • Затем, вернувшись домой «Шальке» обыграл франкфуртский «Айнтрахт» (1:0), а на выезде упустил победу над «Вольфсбургом» (1:1).

    Год подопечные Дэвида Вагнера закончили уйдя от поражения в домашнем матче с «Фрайбургом» (2:2), а в первом матче января одержали домашнюю победу над менхенгладбахской «Боруссией» (2:0).

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    После 18 туров «Шальке» с 33 очками на 5-м месте, разница мячей 31-21, семь голов забил Суат Сердар, еще шесть — Амин Харит.

    Календарь и таблица Бундеслиги

    В первом круге «Шальке» проиграл дома 0:3. В прошлом сезоне гельзенкирхенцы проиграли 0:2 дома и 1:3 в гостях. «Бавария» выиграла 9 из 10 последних матчей, включая 6 последних. «Шальке» не победил ни разу.

    Прогноз

    На победу «Баварии» букмекеры дают коэффициент 1,18, на ничейный результат в основное время — 7,50, а на победу «Шальке» — 13,00.

    «Бавария» выиграла 9 из 10 последних матчей с «Шальке», включая 6 последних. «Шальке» не победил ни разу. Прогнозируем выездной успех «Баварии».

    «Шальке» редко забивает в последних матчах больше одного мяча, но и пропускает мало. Интересны варианты ТБ 3,5 за 1.75 и «Обе забьют» за 1.75. 0

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    «Бавария» — «Шальке». Прогноз (к. 1.75) и ставки на матч чемпионата Германии по футболу 25 января 2020 года. Прогноз на «Бавария» — «Шальке». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.75
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