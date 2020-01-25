«Бавария» — «Шальке». Прогноз (к. 1.75) и ставки на матч чемпионата Германии по футболу 25 января 2020 года

В субботу, 25 января, «Бавария» на своем поле примет «Шальке» в рамках 19-го тура немецкой Бундеслиги. Встреча, которая пройдет на «Альянц-Арене» в Мюнхене, начнется в 20:30 по московскому времени. Прогноз на «Бавария» — «Шальке».

«Бавария»

Мюнхенский клуб начал декабрь выездным поражением от менхенгладбахской «Боруссии» (1:2), ставшим для «Баварии» вторым подряд в Бундеслиге.

Затем подопечные Ханс-Дитера Флика на своем поле победили «Тоттенхэм» (3:1) в рамках Лиги чемпионов и разгромили «Вердер» (6:1) в матче Бундеслиги.

Год мюнхенцы завершили выездной победой над «Фрайбургом» (3:1) и домашней победой над «Вольфсбургом» (2:0) — обе были вырваны на последних минутах.

Все прогнозы на Бундеслигу

В первом матче января «Бавария» на выезде разгромила «Герту» (4:0) и с 36 очками после 18 матчей идет на 2-м месте, на 4 очка отставая от «Лейпцига».

Разница мячей 50-22, двадцать голова забил Роберт Левандовски, еще по 6 Серж Гнабри и Филиппе Коутиньо.

«Шальке»

Гельзенкирхенцы начали декабрь выездным поражением от «Байера» (1:2) в Леверкузене, пропустив по мячу в каждом из таймов.

Затем, вернувшись домой «Шальке» обыграл франкфуртский «Айнтрахт» (1:0), а на выезде упустил победу над «Вольфсбургом» (1:1).

Год подопечные Дэвида Вагнера закончили уйдя от поражения в домашнем матче с «Фрайбургом» (2:2), а в первом матче января одержали домашнюю победу над менхенгладбахской «Боруссией» (2:0).

После 18 туров «Шальке» с 33 очками на 5-м месте, разница мячей 31-21, семь голов забил Суат Сердар, еще шесть — Амин Харит.

Календарь и таблица Бундеслиги

В первом круге «Шальке» проиграл дома 0:3. В прошлом сезоне гельзенкирхенцы проиграли 0:2 дома и 1:3 в гостях. «Бавария» выиграла 9 из 10 последних матчей, включая 6 последних. «Шальке» не победил ни разу.

Прогноз

На победу «Баварии» букмекеры дают коэффициент 1,18, на ничейный результат в основное время — 7,50, а на победу «Шальке» — 13,00.

«Бавария» выиграла 9 из 10 последних матчей с «Шальке», включая 6 последних. «Шальке» не победил ни разу. Прогнозируем выездной успех «Баварии».

«Шальке» редко забивает в последних матчах больше одного мяча, но и пропускает мало. Интересны варианты ТБ 3,5 за 1.75 и «Обе забьют» за 1.75. 0