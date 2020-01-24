«Ницца» — «Ренн». Прогноз (к. 2.01) и ставки на матч французской Лиги 1 24 января 2020 года

В пятницу, 24 января, в 21-м туре французской Лиги 1 «Ницца» будет принимать «Ренн». Начало поединка — в 22:45 мск. Прогноз на «Ницца» — «Ренн».

«Ницца»

Команда набрала 28 очков и занимает 11-е место в турнирной таблице Лиги 1.

У «орлят» беспроигрышная серия на данный момент насчитывает шесть матчей подряд, в которых они четыре встречи выиграли и дважды сыграли вничью.

Новый год подопечные Патрика Виейра открыли победой над «Фрежюс» в 1/32 финала Кубка Франции — 2:0. Затем был выезд к «Анже» в чемпионате и ничья — 1:1.

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18 января «Ницца» принимала «Ред Стар» в Кубке Франции и сумела выйти в 1/8 финала — 2:1.

Лучшим бомбардиром команды в Лиге 1 является Вилан Сиприен, в активе которого семь голов.

«Ренн»

«Ренн» на данный момент расположился на третьей строке в турнирной таблице Лиги 1, имея на своем счету 36 баллов после 20 матчей, а от второй позиции команда отстает на пять пунктов.

В позапрошлой игре первенства бретонцы на своем поле проиграли «Марселю» со счетом 0:1. Этим поражением они прервали 5-матчевую победную серию в рамках чемпионата.

В прошлом туре команда вернулась на победную тропу, одолев на выезде «Ним» — 1:0. Единственный гол во втором тайме забил Адриен Юну.

19 января «Ренн» вышел в 1/8 финала Кубка Франции, обыграв на выезде команду «Консоля Марсель» — 2:0.

Прогноз

В этом поединке букмекеры отдают минимальное предпочтение хозяевам. На победу «Ниццы» предлагают коэффициент 2.70, на ничью — 3.15, а на победу «Ренна» — 2.90.

Обе команды находятся в хорошей форме, но надежнее в защите действуют все-таки гости. Нынешний «Ренн» умеет выигрывать такие поединки, хотя просто не будет. Предлагаем поставить на победу «Ренна» с форой 0 за 2.01. 0