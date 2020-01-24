«Ницца» — «Ренн». Прогноз (к. 2.01) и ставки на матч французской Лиги 1 24 января 2020 года

«Ницца»
Команда набрала 28 очков и занимает 11-е место в турнирной таблице Лиги 1.
У «орлят» беспроигрышная серия на данный момент насчитывает шесть матчей подряд, в которых они четыре встречи выиграли и дважды сыграли вничью.
Новый год подопечные Патрика Виейра открыли победой над «Фрежюс» в 1/32 финала Кубка Франции — 2:0. Затем был выезд к «Анже» в чемпионате и ничья — 1:1.
18 января «Ницца» принимала «Ред Стар» в Кубке Франции и сумела выйти в 1/8 финала — 2:1.
Лучшим бомбардиром команды в Лиге 1 является Вилан Сиприен, в активе которого семь голов.
«Ренн»
«Ренн» на данный момент расположился на третьей строке в турнирной таблице Лиги 1, имея на своем счету 36 баллов после 20 матчей, а от второй позиции команда отстает на пять пунктов.
В позапрошлой игре первенства бретонцы на своем поле проиграли «Марселю» со счетом 0:1. Этим поражением они прервали 5-матчевую победную серию в рамках чемпионата.
В прошлом туре команда вернулась на победную тропу, одолев на выезде «Ним» — 1:0. Единственный гол во втором тайме забил Адриен Юну.
19 января «Ренн» вышел в 1/8 финала Кубка Франции, обыграв на выезде команду «Консоля Марсель» — 2:0.
Прогноз
В этом поединке букмекеры отдают минимальное предпочтение хозяевам. На победу «Ниццы» предлагают коэффициент 2.70, на ничью — 3.15, а на победу «Ренна» — 2.90.
Обе команды находятся в хорошей форме, но надежнее в защите действуют все-таки гости. Нынешний «Ренн» умеет выигрывать такие поединки, хотя просто не будет. Предлагаем поставить на победу «Ренна» с форой 0 за 2.01. 0