«Культураль Леонеса» — «Атлетико». Прогноз (к. 1.91) и ставки на матч Кубка Испании 23 января 2020 года

В матче 1/16 финала Кубка Короля мадридский «Атлетико» на выезде сыграет с «Культураль Леонеса». Матч пройдет 23 января в городе Леон. Начало — в 23:00 мск. Прогноз на «Культураль Леонеса» — «Атлетико».

«Культураль Леонеса»

«Культураль Леонеса» выступает в третьем по силе испанском дивизионе — Сегунде В. На данный момент команда занимает там второе место в группе 2, отставая от лидера на 3 очка.

«Культураль Леонеса» не проигрывает с 1 декабря. Беспроигрышная серия команды насчитывает восемь матчей. В двух предыдущих турах «Леонеса» обыграла «Аморебьету» (3:1) и сыграла вничью с «Реалом Унион» (0:0).

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В Кубке Испании «Культураль Леонеса» прошла уже два раунда. Сперва со счетом 3:0 был обыгран «Лас Росас», а затем со счетом 2:1 — представитель Сегунды «Уэска».

«Атлетико»

«Атлетико» подошел к кубковому матчу после неожиданного поражения от «Эйбара» в испанской Примере со счетом 0:2. Подопечные Диего Симеоне не смогли выиграть во втором матче подряд, до этого уступив «Реалу» по пенальти в Суперкубке Испании.

Перед этими двумя играми у «Атлетико» была серия из пяти побед подряд во всех турнирах.

«Атлетико» набрал 35 очков в 20 турах чемпионата Испании и занимает третье место, но от двух лидеров «матрасники» отстают аж на 8 очков.

В Кубке Испании «Атлетико» стартует только сейчас — с 1/16 финала.

Прогноз

На победу хозяев поля букмекеры дают коэффициент 12,00, на ничью — 5,90, а на победу «Атлетико» — 1,26.

На проход «Культураль Леонесы» дается коэффициент 7,50, а на «Атлетико» — 1,09.

Прогноз на матч — победа «Атлетико» и тотал больше 2,5 голов с коэффициентом 1,91. 0