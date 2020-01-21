«Лион» — «Лилль». Прогноз (к. 1.57) и ставки на матч Кубка французской лиги 21 января 2020 года

В полуфинале Кубка французской лиги «Лион» будет принимать «Лилль». Игра пройдет на стадионе «Парк Олимпик» 21 января. Начало встречи — в 23:10 мск. Прогноз на «Лион» — «Лилль».

«Лион»

Свой путь в Кубке французской лиги команда из Лиона начала с 1/8 финала. На «Парк Олимпик» хозяева не оставили ни единого шанса «Тулузе» (4:1).

В четвертьфинале турнира «Лион» на своем поле принимал «Брест». Этот поединок также завершился уверенной победой подопечных Руди Гарсии со счетом 3:1.

После удачного матча с «Брестом» «дети» приняли участие еще в двух встречах. В 20 туре чемпионата команда одержала верх над «Бордо» (2:1), а в 1/16 финала Кубка Франции она переиграла «Нант» (4:3).

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В регулярном первенстве «Лион» сейчас занимает седьмую позицию. В 20 встречах коллектив Гарсии сумел заработать 29 баллов.

«Лилль»

Как и соперник в полуфинале, коллектив из одноименного города начал свои выступления в Кубке французской лиги со стадии 1/8.

В первом матче на данном турнире «Лилль» легко разобрался с «Монако» на выезде (3:0). А затем «доги» в родных стенах обыграли «Амьен» (2:0).

После удачной встречи в рамках четвертьфинала подопечные Кристофа Гальтье потерпели поражение от «Дижона» в чемпионате (0:1). Чуть позже в Кубке Франции «Лилль» прошел «Гонфрвиль» (2:0).

В турнирной таблице Лиги 1 этот коллектив сейчас идет на пятом месте. В ходе 20 туров «догам» удалось завоевать 31 очко.

Прогноз

На победу «Лиона» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2,02, на ничью — 3,30, а на победу «Лилля» — 3,90.

Оба полуфиналиста постараются приложить максимум усилий, чтобы побороться за этот трофей. Но команда Гарсии сейчас выступает лучше «догов». Наш прогноз на матч — «Лион» победит хотя бы в одном тайме с коэффициентом 1,57. 0