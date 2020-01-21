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    Продлит ли «Лион» свою победную серию?

    «Лион» — «Лилль». Прогноз (к. 1.57) и ставки на матч Кубка французской лиги 21 января 2020 года

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    Прогноз на «Лион» — «Лилль»
    Люка Тузар
    В полуфинале Кубка французской лиги «Лион» будет принимать «Лилль». Игра пройдет на стадионе «Парк Олимпик» 21 января. Начало встречи — в 23:10 мск. Прогноз на «Лион» — «Лилль».
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    Футбол. Франция. Кубок Лиги 21 Января 2020 года Коэффициенты на матч
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    «Лион»

    Свой путь в Кубке французской лиги команда из Лиона начала с 1/8 финала. На «Парк Олимпик» хозяева не оставили ни единого шанса «Тулузе» (4:1).

    В четвертьфинале турнира «Лион» на своем поле принимал «Брест». Этот поединок также завершился уверенной победой подопечных Руди Гарсии со счетом 3:1.

    После удачного матча с «Брестом» «дети» приняли участие еще в двух встречах. В 20 туре чемпионата команда одержала верх над «Бордо» (2:1), а в 1/16 финала Кубка Франции она переиграла «Нант» (4:3).

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    В регулярном первенстве «Лион» сейчас занимает седьмую позицию. В 20 встречах коллектив Гарсии сумел заработать 29 баллов.

    «Лилль»

    Как и соперник в полуфинале, коллектив из одноименного города начал свои выступления в Кубке французской лиги со стадии 1/8.

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    • В первом матче на данном турнире «Лилль» легко разобрался с «Монако» на выезде (3:0). А затем «доги» в родных стенах обыграли «Амьен» (2:0).

    После удачной встречи в рамках четвертьфинала подопечные Кристофа Гальтье потерпели поражение от «Дижона» в чемпионате (0:1). Чуть позже в Кубке Франции «Лилль» прошел «Гонфрвиль» (2:0).

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    В турнирной таблице Лиги 1 этот коллектив сейчас идет на пятом месте. В ходе 20 туров «догам» удалось завоевать 31 очко.

    Прогноз

    На победу «Лиона» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2,02, на ничью — 3,30, а на победу «Лилля» — 3,90.

    Оба полуфиналиста постараются приложить максимум усилий, чтобы побороться за этот трофей. Но команда Гарсии сейчас выступает лучше «догов». Наш прогноз на матч — «Лион» победит хотя бы в одном тайме с коэффициентом 1,57. 0

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    «Лион» — «Лилль». Прогноз (к. 1.57) и ставки на матч Кубка французской лиги 21 января 2020 года. Прогноз на «Лион» — «Лилль». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.57
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