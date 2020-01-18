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    «Наполи» — «Фиорентина». Прогноз (к. 1.61) и ставки на матч чемпионата Италии 18 января 2020 года

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    Прогноз на «Наполи» — «Фиорентина»
    Лоренцо Инсинье
    В 20 туре итальянской Серии А «Наполи» будет принимать «Фиорентину». Игра пройдет на стадионе «Сан-Паоло» 18 января. Начало встречи — в 22:45 мск. Прогноз на «Наполи» — «Фиорентина».
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    Футбол. Италия. Серия А 18 Января 2020 года Коэффициенты на матч
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    «Наполи»

    В общекомандном зачете итальянского первенства представители Неаполя занимают 11 строчку. Сейчас на счету этого коллектива имеется 24 балла.

    10 декабря в рамках заключительного матча группового этапа Лиги чемпионов «Наполи» у себя дома разгромил «Генк» (4:0), после чего Карло Анчелотти был отправлен в отставку, а новым тренером стал Дженнаро Гаттузо.

    В дебютной встрече под его руководством «маленькие ослы» потерпели поражение от «Пармы» (1:2). Затем голубые в гостях переиграли «Сассуоло» (2:1).

    Все прогнозы на Серию А

    6 января на стадионе «Сан-Паоло» «Наполи» уступил «Интеру» (1:3). Через несколько дней подопечные Гаттузо оказались слабее «Лацио» (0:1). В 1/8 финала Кубка Италии неаполитанцы разобрались с клубом «Перуджа» (2:0).

    «Фиорентина»

    По завершении 19 туров Серии А коллектив из Флоренции расположился на 14 месте в таблице чемпионата с 21 очком в своей копилке.

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    • 3 декабря «Фиорентина» у себя дома обыграла «Читтаделлу» в 1/16 финала Кубка Италии (2:0). После этого «лилии» не побеждали в течение четырех поединков.

    2019 год фиолетовые завершили потерей очков в противостоянии с «Торино» (1:2), ничьей с «Интером» (1:1) и разгромным поражением от «Ромы» (1:4).

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    Затем главным тренером команды стал Джузеппе Якини. В первом матче под его крылом «Фиорентина» сыграла вничью с «Болоньей» (1:1). Чуть позже «лилии» одолели СПАЛ (1:0) и прошли «Аталанту» в 1/8 финала Кубка страны (2:1).

    Прогноз

    Победа «Наполи» оценивается в 1,64, на ничью букмекеры дают коэффициент 4,30, а на победу «Фиорентины» — 5,20.

    На «Сан-Паоло» «лилии» постараются доставить хлопот хозяевам, но их проблемы в защите никуда пока не исчезли. Наш прогноз на матч — индивидуальный тотал «Наполи» больше 1,5 с коэффициентом 1,61. 0

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