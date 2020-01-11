«Эвертон» — «Брайтон». Прогноз (к. 3.50) и ставки на матч чемпионата Англии по футболу 11 января 2020 года

В субботу, 11 января, «Эвертон» на своем поле примет «Брайтон» в рамках 22-го тура английской Премьер-лиги. Встреча, которая пройдет на «Гудисон Парк», начнется в 18:00 по московскому времени. Прогноз на «Эвертон» — «Брайтон».

«Эвертон»

Клуб расположился на 11-й строчке в турнирной таблице АПЛ с 25 набранными очками. На счету «Ирисок» семь побед, четыре ничьи и 10 поражений в 21 сыгранном туре.

Декабрь команда начала с поражений от «Лестера» (1:2) и «Ливерпуля» (2:5). Но затем ей удалось выиграть у «Челси» (3:1), разойтись миром с «Манчестер Юнайтед» (1:1) и «Арсеналом» (0:0).

После этого менеджером мерсисайдцев стал Карло Анчелотти, под руководством которого коллектив одержал две победы — над «Бернли» (1:0) и «Ньюкаслом» (2:1) — потерпел одно поражение от «Манчестер Сити» (1:2).

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В предыдущем матче «Эвертон» проиграл на выезде «Ливерпулю» (0:1) в третьем раунде Кубка Англии.

«Брайтон»

В последней игре 2019 года «Брайтон» переиграл на своей арене «Борнмут» со счетом 2:0. Этой викторией «Чайки» прервали свою 4-матчевую безвыигрышную серию, где они дважды проиграли и дважды сыграли вничью.

Сперва в этом отрезке «сине-белые» расписали мировые с «Вулверхэмптоном» (2:2) дома и с «Кристал Пэлас» (1:1) в гостях, после чего они поочередно уступили 0:1 на своей территории «Шеффилд Юнайтед» и 1:2 в Лондоне «Тоттенхэму».

В турнирной таблице чемпионата Англии коллектив идет на 14 месте, имея в своем активе 24 очка после 21 тура. От зоны вылета команда оторвалась на четыре балла.

Прогноз

Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,85, тогда как успех гостей оценивается в 4,20, а ничья — в 3,70.

Рекомендуем ставить на то, что «Эвертон» выиграет, и обе команды забьют за 3,50. 0