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    Обыграет ли «Анже» на своем поле «Ниццу»?

    «Анже» — «Ницца». Прогноз (к. 1.51) и ставки на матч чемпионата Франции 11 января 2020 года

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    Прогноз на «Анже» — «Ницца»
    Пьеррик Капелль
    В субботу, 11 января, «Анже» на своем поле в рамках 20 тура французской Лиги 1 примет «Ниццу». Начало — в 22:00 по Москве. Прогноз на «Анже» — «Ницца».
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    Футбол. Франция. Лига 1 11 Января 2020 года Коэффициенты на матч
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    «Анже»

    По итогам первого круга французской Лиги 1, «Анже» с 28 зачетными пунктами находится восьмом месте в турнирной таблице, находясь на расстоянии одной победы от четвертой позиции.

    «Черно-белые» не проигрывают в трех своих последних матчах. Еще почти месяц тому назад они на своей арене сыграли 0:0 с «Монако» в рамках чемпионата, после чего дважды победили.

    В последней игре 2019 года «скоисты» обыграли на выезде «Нант» (2:1) в Лиге 1, а этот год начали с гостевой виктории над «Дьепом» (3:1) в Кубке Франции.

    Все прогнозы на Лигу 1

    Десять домашних встречах этого розыгрыша французского первенства принесли «Анже» шесть выигрышей, дважды команда сыграла вничью и столько же игр проиграла, разница мячей — 15:6.

    «Ницца»

    «Ницца» закончила первый круг французского чемпионата на десятой строке, набрав в 19 поединках на один балл меньше, чем ее предстоящий соперник.

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    • У «орлят» беспроигрышная серия на данный момент насчитывает четыре матча подряд, в которой они три встречи выиграли и раз сыграли вничью.

    Одолеть удалось дома «Мец» (4:1) и «Тулузу» (3:0) в рамках Лиги 1, а также любительский коллектив (2:0) в Кубке Франции. Мировая состоялась в выездной игре с «Брестом» (0:0) в чемпионате страны.

    Вне родных стен «гимназисты» в этом розыгрыше французского первенства добыли лишь две виктории в девяти поединках, раз сыграли вничью и шесть встреч проиграли, разница мячей — 8:15.

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    В первом круге «Ницца» дома победила — 3:1, в прошлом сезоне «Анже» на своей арене победил (3:0), а в другом матче была ничья — 0:0.

    Прогноз на «Анже» — «Ницца»

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Анже» предлагают — 2.10.

    На викторию «Ниццы» дают — 3.85, ничья оценена — в 3.50.

    На своей арене «Анже» играет сильно, а «Ницце» не особо даются выездные встречи. Рекомендуем ставить в этой игре на хозяев с форой. 0

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