«Саутгемптон» — «Тоттенхэм». Прогноз (к. 1.71) и ставки на матч АПЛ 1 января 2020 года

«Саутгемптон»
«Саутгемптон» подошел к матчу 21-го тура с неплохой серией из трех поединков без поражений.
Подопечные Ральфа Хазенхюттля сперва обыграли «Астон Виллу» (3:1), затем смогли на выезде обыграть «Челси» (2:0), после чего сыграли вничью с «Кристал Пэлас» (1:1).
Удачная серия позволила «Саутгемптону» отдалиться от зоны вылета. На данный момент «святые» идут на 15-м месте, у них в активе 22 очка, а отставание от зоны вылета составляет 4 очка.
«Саутгемптон» не может похвастаться успешной игрой на своем поле. Из шести побед в текущем чемпионате лишь две были одержаны дома. Кроме того, у «святые» на выезде два раза сыграли вничью и шесть раз проиграли.
«Тоттенхэм»
«Тоттенхэм» в последних трех турах записал себе все возможные результаты. Команда по разу выиграла, сыграла вничью и проиграла.
Подопечные Жозе Моуринью уступили «Челси» (0:2), затем обыграли «Брайтон» (2:1) и сыграли вничью с «Норвичем» (2:2). Эта ничья, к слову, стала для «шпор» первой под руководством португальского тренера.
После 20 туров у «Тоттенхэма» в активе 30 очков, команда располагается на шестом месте в таблице и от топ-четверки ее отделяет всего 2 очка.
На выезде «Тоттенхэм» в текущем чемпионате побеждает крайне редко — всего две победы, но обе уже при Моуринью. Также в гостях у «шпор» четыре ничьи и четыре поражения.
Прогноз
На победу «Саутгемптона» букмекеры дают коэффициент 3,46, на ничью — 3,56, а на победу «Тоттенхэма» — 2,22.
Прогноз на матч «Тоттенхэм» — «Саутгемптон» — тотал больше 2,5 голов с коэффициентом 1,71. 0