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    «Саутгемптон» и «Тоттенхэм» сыграют результативно

    «Саутгемптон» — «Тоттенхэм». Прогноз (к. 1.71) и ставки на матч АПЛ 1 января 2020 года

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    Прогноз на «Саутгемптон» — «Тоттенхэм»
    Гарри Кейн
    В рамках 21-го тура чемпионата Англии «Саутгемптон» будет принимать «Тоттенхэм». Встреча пройдет 1 января на стадионе «Сэнт-Мэрис». Начало — в 18:00 мск. Прогноз на «Саутгемптон» — «Тоттенхэм».
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 01 Января 2020 года
    Саутгемптон
  • Саутгемптон
    •  Саутгемптон 18:00 Тоттенхэм Тоттенхэм
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    «Саутгемптон»

    «Саутгемптон» подошел к матчу 21-го тура с неплохой серией из трех поединков без поражений.

    Подопечные Ральфа Хазенхюттля сперва обыграли «Астон Виллу» (3:1), затем смогли на выезде обыграть «Челси» (2:0), после чего сыграли вничью с «Кристал Пэлас» (1:1).

    Удачная серия позволила «Саутгемптону» отдалиться от зоны вылета. На данный момент «святые» идут на 15-м месте, у них в активе 22 очка, а отставание от зоны вылета составляет 4 очка.

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    «Саутгемптон» не может похвастаться успешной игрой на своем поле. Из шести побед в текущем чемпионате лишь две были одержаны дома. Кроме того, у «святые» на выезде два раза сыграли вничью и шесть раз проиграли.

    «Тоттенхэм»

    «Тоттенхэм» в последних трех турах записал себе все возможные результаты. Команда по разу выиграла, сыграла вничью и проиграла.

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    Подопечные Жозе Моуринью уступили «Челси» (0:2), затем обыграли «Брайтон» (2:1) и сыграли вничью с «Норвичем» (2:2). Эта ничья, к слову, стала для «шпор» первой под руководством португальского тренера.

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    • После 20 туров у «Тоттенхэма» в активе 30 очков, команда располагается на шестом месте в таблице и от топ-четверки ее отделяет всего 2 очка.

    На выезде «Тоттенхэм» в текущем чемпионате побеждает крайне редко — всего две победы, но обе уже при Моуринью. Также в гостях у «шпор» четыре ничьи и четыре поражения.

    Прогноз

    На победу «Саутгемптона» букмекеры дают коэффициент 3,46, на ничью — 3,56, а на победу «Тоттенхэма» — 2,22.

    Прогноз на матч «Тоттенхэм» — «Саутгемптон» — тотал больше 2,5 голов с коэффициентом 1,71. 0

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    «Саутгемптон» — «Тоттенхэм». Прогноз (к. 1.71) и ставки на матч АПЛ 1 января 2020 года. Прогноз на «Саутгемптон» — «Тоттенхэм». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.71
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