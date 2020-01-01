«Саутгемптон» — «Тоттенхэм». Прогноз (к. 1.71) и ставки на матч АПЛ 1 января 2020 года

В рамках 21-го тура чемпионата Англии «Саутгемптон» будет принимать «Тоттенхэм». Встреча пройдет 1 января на стадионе «Сэнт-Мэрис». Начало — в 18:00 мск. Прогноз на «Саутгемптон» — «Тоттенхэм».

«Саутгемптон»

«Саутгемптон» подошел к матчу 21-го тура с неплохой серией из трех поединков без поражений.

Подопечные Ральфа Хазенхюттля сперва обыграли «Астон Виллу» (3:1), затем смогли на выезде обыграть «Челси» (2:0), после чего сыграли вничью с «Кристал Пэлас» (1:1).

Удачная серия позволила «Саутгемптону» отдалиться от зоны вылета. На данный момент «святые» идут на 15-м месте, у них в активе 22 очка, а отставание от зоны вылета составляет 4 очка.

Все прогнозы на футбол

«Саутгемптон» не может похвастаться успешной игрой на своем поле. Из шести побед в текущем чемпионате лишь две были одержаны дома. Кроме того, у «святые» на выезде два раза сыграли вничью и шесть раз проиграли.

«Тоттенхэм»

«Тоттенхэм» в последних трех турах записал себе все возможные результаты. Команда по разу выиграла, сыграла вничью и проиграла.

Подопечные Жозе Моуринью уступили «Челси» (0:2), затем обыграли «Брайтон» (2:1) и сыграли вничью с «Норвичем» (2:2). Эта ничья, к слову, стала для «шпор» первой под руководством португальского тренера.

После 20 туров у «Тоттенхэма» в активе 30 очков, команда располагается на шестом месте в таблице и от топ-четверки ее отделяет всего 2 очка.

На выезде «Тоттенхэм» в текущем чемпионате побеждает крайне редко — всего две победы, но обе уже при Моуринью. Также в гостях у «шпор» четыре ничьи и четыре поражения.

Прогноз

На победу «Саутгемптона» букмекеры дают коэффициент 3,46, на ничью — 3,56, а на победу «Тоттенхэма» — 2,22.

Прогноз на матч «Тоттенхэм» — «Саутгемптон» — тотал больше 2,5 голов с коэффициентом 1,71. 0