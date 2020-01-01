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    «Арсенал» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз (к. 1.75) и ставки на матч АПЛ 1 января 2020 года

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    Прогноз на «Арсенал» — «Манчестер Юнайтед»
    Уле Гуннар Сульшер
    В среду, 1 января, в Лондоне состоится матч 21 тура АПЛ между «Арсеналом» и «Манчестер Юнайтед». Местом проведения поединка будет стадион «Эмирейтс». Начало в 23:00 по мск. Прогноз на «Арсенал» — «Манчестер Юнайтед».
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 01 Января 2020 года
    Арсенал
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    «Арсенал»

    В конце ноября «канониры» дома уступили в Лиге Европы «Айнтрахту» (1:2), после чего Унаи Эмери был отправлен в отставку с поста главного тренера, где его временно сменил Фредди Юнгберг.

    После смены тренера «Арсенал» на выезде сыграл вничью с «Норвичем» (2:2) и дома проиграл «Брайтону» (1:2), пропустив в концовке. Долгожданная победа случилась в выездном матче с «Вест Хэмом» (3:1).

    В последнем матче Лиги Европы «канониры» ушли от выездного поражения в матче со «Стандардом» (2:2), отыгравшись со счета 0:2, и сумев выйти из группы.

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    • Затем «Арсенал» был дома разгромлен «Ман Сити» (0:3) и на выезде разошелся миром с «Эвертоном» (0:0). После матча с «горожанами» лондонцы заключил контракт Микелем Артетой, но матч с «ирисками» он наблюдал с трибун.

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    В дебютном матче Артеты в качестве главного тренера «Арсенал» на выезде поделил очки с «Борнмутом» (1:1), пропустив в первом тайме и отыгравшись после перерыва.

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    • В последнем матче «канониры» на своем поле уступили в лондонском дерби «Челси» (1:2). Забив быстрый гол, «Арсенал» пропустил два мяча в последние 10 минут.

    В чемпионате Англии «Арсенал» с 24 очками после 20 туров занимает 12-е место. Разница мячей 26-30, 13 голов забил Пьер-Эмерик Обамеянг.

    «Манчестер Юнайтед»

    Декабрь «МЮ» начал с выездной ничьей с «Астон Виллой» (2:2), обменявшись с «вилланами» голами в первом и втором тайме.

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    • Затем подопечные Уле Гуннара Сульшера на своем поле обыграли «Тоттенхэм» (2:1) и в гостевом матче справились с «Манчестер Сити» (2:1).

    В не имеющем турнирного значения домашнем матче Лиги Европы с «Алкмаром» манкунианцы разгромили соперника со счетом 4:0, после чего разошлись миром с «Эвертоном» (1:1) в АПЛ.

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    Обыграв в матче Кубка Лиги «Колчестер» (3:0), «красные дьяволы» в рамках АПЛ уступили «Уотфорду» (0:2), после чего дома разгромили «Ньюкасл» (4:1).

    В последнем матче «МЮ» на выезде победил «Бернли» (2:0), забив по мяч в концовке каждого из таймов.

    Календарь и таблица АПЛ

    После 20 туров АПЛ «МЮ» с 31 очками идет на 5-м месте. Разница мячей 32-23, Маркус Рэшфорд забил 12 голов, еще 7 записал на свой счет Антони Марсьяль.

    В первом круге «МЮ» дома сыграл вничью с «Арсеналом» (1:1). В прошлом сезоне «МЮ» в АПЛ сыграл дома вничью 2:2, уступив в гостях 0:2, а в 1/16 финала Кубка Англии победил в Лондоне 3:1.

    Прогноз

    На победу «Арсенала» букмекеры дают коэффициент 2,70, на ничейный результат в основное время — 3,65, а на победу «МЮ» — 2,45.

    Из пяти последних выездов на «Эмирейтс» манкунианцы дважды победили и три раза проиграли. «МЮ» на выезде играет в этом сезоне не слишком уверенно, прогнозируем, что «Арсенал» не проиграет.

    Можно ждать довольно результативного матча. Интересны варианты ТБ 2,5 за 1,65 и «Обе забьют» за 1,50. 0

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