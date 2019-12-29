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    «Арсенал» — «Челси». Прогноз (к. 1.65) и ставки на матч чемпионата Англии по футболу 29 декабря 2019 года

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    Прогноз на «Арсенал» — «Челси»
    Микель Артета
    В воскресенье, 29 декабря, «Арсенал» на своем поле примет «Челси» в рамках 20-го тура английской Премьер-лиги. Встреча, которая пройдет на стадионе «Эмирейтс», начнется в 17:00 по московскому времени. Прогноз на «Арсенал» — «Челси».
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 29 Декабря 2019 года
    Арсенал
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    •  Арсенал 17:00 Челси Челси
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    «Арсенал»

    В конце ноября «канониры» дома уступили в Лиге Европы «Айнтрахту» (1:2), после чего Унаи Эмери был отправлен в отставку с поста главного тренера, где его временно сменил Фредди Юнгберг.

    После смены тренера «Арсенал» на выезде сыграл вничью с «Норвичем» (2:2) и дома проиграл «Брайтону» (1:2), пропустив в концовке. Долгожданная победа случилась в выездном матче с «Вест Хэмом» (3:1).

    В последнем матче Лиги Европы «канониры» ушли от выездного поражения в матче со «Стандардом» (2:2), отыгравшись со счета 0:2, и сумев выйти из группы.

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    Затем «Арсенал» был дома разгромлен «Ман Сити» (0:3) и на выезде разошелся миром с «Эвертоном» (0:0). После матча с «горожанами» лондонцы заключил контракт Микелем Артетой, но матч с «ирисками» он наблюдал с трибун.

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    • В дебютном матче Артеты в качестве главного тренера «Арсенал» на выезде поделил очки с «Борнмутом» (1:1), пропустив в первом тайме и отыгравшись после перерыва.

    В чемпионате Англии «Арсенал» с 24 очками после 19 туров занимает 11-е место. Разница мячей 25-28, 12 голов забил Пьер-Эмерик Обамеянг.

    «Челси»

    В декабре «синие» на своем поле одержали верх над «Астон Виллой» (2:1), после чегон а выезде уступили «Эвертону» (1:3).

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    • В домашнем матче Лиги чемпионов лондонцы оказались сильнее «Лилля» (2:1), после чего потеряли очки в противостоянии с «Борнмутом» (0:1) в рамках АПЛ, пропустив единственный мяч в концовке.

    В столичном дерби с «Тоттенхэмом» команда Лэмпарда одержала безоговорочную победу со счетом 2:0, а в последнем матче уступила «Саутгемптону» (0:2).

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    После 19 туров АПЛ «Челси» с 32 очками идет на 4-м месте. Разница мячей 33-27, Тэмми Абрахам забил 11 голов, еще по 5 записали на свой счет Мэйсон Маунт и Кристиан Пулишич.

    Календарь и таблица АПЛ

    В прошлом сезоне «Челси» победил ома со счетом 3:2, но проиграл на «Эмирейтс» со счетом 0:2. Команды также встречались в финале Лиги Европы, где «синие» разгромили соперника со счетом 4:1.

    Прогноз

    На победу «Арсенала» букмекеры дают коэффициент 2,85, на ничейный результат в основное время — 3,65, а на победу «Челси» — 2,35.

    Первый блин для Артеты в «Арсенале» вышел комом, но на домашнее дерби он постарается настроить команду по максимуму. Прогнозируем, что «Арсенал» не проиграет.

    Матч может выйти результативным. Интересны варианты ТБ 2,5 за 1,55 и «Обе забьют» за 1,45. 0

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