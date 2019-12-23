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    Будет ли удачным визит «Трабзонспора» в Конью?

    «Коньяспор» — «Трабзонспор». Прогноз (к. 1.77) и ставки на матч чемпионата Турции 23 декабря 2019 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Трабзонспор
    Прогноз на «Коньяспор» — «Трабзонспор»
    Дэниел Старридж
    В понедельник, 23 декабря, в рамках 16-го тура турецкой Суперлиги «Коньяспор» на своей арене примет «Трабзонспор». Начало встречи — в 20:00 по Москве. Прогноз на «Коньяспор» — «Трабзонспор».

    «Коньяспор»

    У клуба из города Конья на данный момент серия из девяти матчей без побед с учетом всех турниров, где в шести случаях они проигрывали и трижды играли вничью.

    Последние два поединка «зелено-белые» закончили мировыми, сыграв 0:0 дома с «Газиантепом» и на выезде 1:1 с «Истанбул ББ». Оба эти матча пришлись на игры турецкой Суперлиги.

    В турнирной таблице чемпионата Турции «Коньяспор» идет на 15 месте, имея в свое активе после 15 поединков 15 очков, что на один больше, чем у команды из зоны вылета.

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    На своей арене в этом турецком первенстве «орлы Анатолии» победили лишь раз в семи матчах, четыре встречи закончили вничью и дважды проиграли, разница мячей — 5:7.

    «Трабзонспор»

    «Трабзонспор» перед 16 туром находится на четвертой позиции в турнирной таблице Суперлиги, уступая 2 и 3 строке всего лишь один пункт.

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    Несколько дней тому назад «бордово-голубые» повторно обыграли «Алтай» (4:1) в Кубке Турции, т.с. прервав серию из двух поражений подряд.

    Календарь и таблица Лиги чемпионов

    Первое из них состоялось на групповом этапе Лиги Европы от «Базеля» (0:2), завершившее неудачное выступление «штормов» на евроарене (только один балл в шести встречах), после чего они уступили дома 1:2 «Денизлиспору» в чемпионате страны.

    Календарь и таблица Лиги Европы

    На выезде в текущем розыгрыше Суперлиги «Трабзонспор» добыл три виктории в семи играх, столько же раз сыграл вничью и раз проиграл, разница забитых и пропущенных — 13:8.

    В прошлом сезоне в Конье команды сыграли вничью со счетом 1:1, а в Трабзоне победили хозяева — 3:0.

    Прогноз на «Коньяспор» — «Трабзонспор»

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение гостям: победа «Трабзонспора» — 2.55, победа «Коньяспора» — 2.95, ничья — 3.40.

    «Трабзонспор» в гостях в этом сезоне играет неплохо, но почти всегда пропускает. Скорее всего, и в этом поединке он не сможет сохранить свои ворота на замке, но и забить тоже должен. 0

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    «Коньяспор» — «Трабзонспор». Прогноз (к. 1.77) и ставки на матч чемпионата Турции 23 декабря 2019 года. Прогноз на «Коньяспор» — «Трабзонспор». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.77
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