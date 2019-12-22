Кто выиграет Лигу чемпионов. Прогноз (к. 4.65) на победителя

В этой статье мы рассмотрим главных фаворитов в гонке за самый престижный кубок Старого света Прогноз на Кто выиграет Лигу чемпионов.

«Манчестер Сити»

Коэффициент на победу 4.65

«Манчестер Сити» давно находится под руководство Гвардиолы. Испанцу удавалось брать трофей только с «Барсой».

С «Баварией» он потерпел неудачу. С «горожанами» ему тоже пока не везет. Однако уступив в борьбе за чемпионство, команда может здорово поднажать в Лиге чемпионов и наконец-то показать весь тот класс, которым она обладает.

Если «бело-голубые» решат кадровые проблемы зимой и сделают пару качественных приобретений, то шансы у них сильно возрастут.

В 1/8 финала «Ман Сити» предстоит сразиться с мадридским «Реалом». Шансы на победу очень высокие, учитывая то, как в этом году выступают «сливочные». Если удастся пройти первую стадию, результат подстегнет «шейхов» и добавит им уверенности.

«Ливерпуль»

Коэффициент на победу 5.25

Команда Юргена Клоппа является действующим обладателем трофея и ее уже просто по этому признаку нельзя списывать со счетов. Сыгранность «Ливерпуля» на данный момент стала еще заметнее, а результаты в чемпионате Англии просто ошеломляют.

Но вот групповой этап «мерсисайдцы» прошли как-то смазано — ничья и поражение от «Наполи», непростые встречи с «Зальцбургом». Учитывая бешеный календарь клуба и небольшую глубину состава, «красных» просто может не хватить на преодоление всей дистанции.

«Ливерпуль» сильно постарается. У команды есть характер. Но наверняка у Клоппа и его футболистов нынешний год является годом Премьер-лиги. Да и на первой стадии плей-офф сразу попался «Атлетико». Как мы уже и указали выше, коллектив выиграл турнир прошлого сезона и его нужно включить в список. Тем более клуб дважды подряд играл в финале.

«Барселона»

Коэффициент на победу 6.00

«Барселона» почти каждый год играет очень сильно. В прошлом розыгрыше команда дошла до полуфинала. При этом путевка в финал была почти в кармане, но магия «Энфилд Роуд» не отпустила даже могучих «блауграна». Ну а до того обидного поражения от «Ливерпуля» «сине-гранатовые» громили всех на своем пути.

В этом году «Барса» показала свои намерения, выйдя из непростой группы с первой строчки, ни разу не оступившись и оставив позади «Боруссию» Д и миланский «Интер».

К тому же перед уходом Эрнесто Вальверде наверняка захочет громко хлопнуть дверями перед уходом с поста главного тренера. А возможно, что руководство даже перестанет быть таким категоричным. В любом случае опыт у «каталонцев» огромный. И, скорее всего, «Наполи» в 1/8-й лишь разыграет аппетит «Барселоны».

«Бавария»

Коэффициент на победу 8.00

«Бавария», как и ПСЖ, тоже считалась фаворитом прошлого сезона. Команде, наверное, где-то не повезло, да и эффективность руководства Нико Ковача оставляла желать лучшего.

У немцев была хоть и легкая группа, но все же соперники оказались капризными и не очень уступчивыми. Тем не менее «баварцы» набрали максимальные 18 очков — больше, чем кто-либо другой в этой стадии.

«Челси» довольно «сыроват». «Бавария» может этим воспользоваться. Проход дальше даст команде необходимый импульс.

ПСЖ

Коэффициент на победу 8.00

«Парижане» считались одним из фаворитов в прошлом сезоне. Однако судьба сыграла с командой Томаса Тухеля злую шутку. После уверенной выездной победы над «Манчестер Юнайтед», «красно-синие» невероятным образом сдали позиции и проиграли в ответном матче.

ПСЖ в своей новой истории ни разу не заходил дальше четвертьфинала. В этом году и Тухель, и его подопечные настроены серьезно. Тем более что если он не доведет команду как можно дальше, то его, скорее всего, уволят.

Календарь и таблица Лиги чемпионов

«Столичные» имеют хорошую атаку, которая в большей мере может обеспечить команде успех. Учитывая выступления французского клуба в групповой стадии, где ПСЖ ни разу не проиграл, можно предположить, что команда действительно готова к серьезному забегу. Тем более в 1/8 финала Тухель встретится со своим бывшим коллективом дортмундской «Боруссией».

А что же остальные топы?

В качестве бонуса можно было бы рассмотреть и «Ювентус». Если взять еще «Реал», «Атлетико» и «Тоттенхэм», который попал в клуб великих за заслуги прошлого сезона, то именно «туринцы» из всей этой компании показали лучший результат на групповой стадии.

В прошлом году «Аякс» действительно оказался лучше, но кто знает, к чему приведет команду Маурицио Сарри. Коэффициент на победу «Ювентуса» в турнире составляет 12.0. 0