Кто выиграет Лигу чемпионов. Прогноз (к. 4.65) на победителя

«Манчестер Сити»
Коэффициент на победу 4.65
«Манчестер Сити» давно находится под руководство Гвардиолы. Испанцу удавалось брать трофей только с «Барсой».
С «Баварией» он потерпел неудачу. С «горожанами» ему тоже пока не везет. Однако уступив в борьбе за чемпионство, команда может здорово поднажать в Лиге чемпионов и наконец-то показать весь тот класс, которым она обладает.
Если «бело-голубые» решат кадровые проблемы зимой и сделают пару качественных приобретений, то шансы у них сильно возрастут.
В 1/8 финала «Ман Сити» предстоит сразиться с мадридским «Реалом». Шансы на победу очень высокие, учитывая то, как в этом году выступают «сливочные». Если удастся пройти первую стадию, результат подстегнет «шейхов» и добавит им уверенности.
«Ливерпуль»
Коэффициент на победу 5.25
Команда Юргена Клоппа является действующим обладателем трофея и ее уже просто по этому признаку нельзя списывать со счетов. Сыгранность «Ливерпуля» на данный момент стала еще заметнее, а результаты в чемпионате Англии просто ошеломляют.
Но вот групповой этап «мерсисайдцы» прошли как-то смазано — ничья и поражение от «Наполи», непростые встречи с «Зальцбургом». Учитывая бешеный календарь клуба и небольшую глубину состава, «красных» просто может не хватить на преодоление всей дистанции.
«Ливерпуль» сильно постарается. У команды есть характер. Но наверняка у Клоппа и его футболистов нынешний год является годом Премьер-лиги. Да и на первой стадии плей-офф сразу попался «Атлетико». Как мы уже и указали выше, коллектив выиграл турнир прошлого сезона и его нужно включить в список. Тем более клуб дважды подряд играл в финале.
«Барселона»
Коэффициент на победу 6.00
«Барселона» почти каждый год играет очень сильно. В прошлом розыгрыше команда дошла до полуфинала. При этом путевка в финал была почти в кармане, но магия «Энфилд Роуд» не отпустила даже могучих «блауграна». Ну а до того обидного поражения от «Ливерпуля» «сине-гранатовые» громили всех на своем пути.
В этом году «Барса» показала свои намерения, выйдя из непростой группы с первой строчки, ни разу не оступившись и оставив позади «Боруссию» Д и миланский «Интер».
К тому же перед уходом Эрнесто Вальверде наверняка захочет громко хлопнуть дверями перед уходом с поста главного тренера. А возможно, что руководство даже перестанет быть таким категоричным. В любом случае опыт у «каталонцев» огромный. И, скорее всего, «Наполи» в 1/8-й лишь разыграет аппетит «Барселоны».
«Бавария»
Коэффициент на победу 8.00
«Бавария», как и ПСЖ, тоже считалась фаворитом прошлого сезона. Команде, наверное, где-то не повезло, да и эффективность руководства Нико Ковача оставляла желать лучшего.
У немцев была хоть и легкая группа, но все же соперники оказались капризными и не очень уступчивыми. Тем не менее «баварцы» набрали максимальные 18 очков — больше, чем кто-либо другой в этой стадии.
«Челси» довольно «сыроват». «Бавария» может этим воспользоваться. Проход дальше даст команде необходимый импульс.
ПСЖ
Коэффициент на победу 8.00
«Парижане» считались одним из фаворитов в прошлом сезоне. Однако судьба сыграла с командой Томаса Тухеля злую шутку. После уверенной выездной победы над «Манчестер Юнайтед», «красно-синие» невероятным образом сдали позиции и проиграли в ответном матче.
ПСЖ в своей новой истории ни разу не заходил дальше четвертьфинала. В этом году и Тухель, и его подопечные настроены серьезно. Тем более что если он не доведет команду как можно дальше, то его, скорее всего, уволят.
Календарь и таблица Лиги чемпионов
«Столичные» имеют хорошую атаку, которая в большей мере может обеспечить команде успех. Учитывая выступления французского клуба в групповой стадии, где ПСЖ ни разу не проиграл, можно предположить, что команда действительно готова к серьезному забегу. Тем более в 1/8 финала Тухель встретится со своим бывшим коллективом дортмундской «Боруссией».
А что же остальные топы?
В качестве бонуса можно было бы рассмотреть и «Ювентус». Если взять еще «Реал», «Атлетико» и «Тоттенхэм», который попал в клуб великих за заслуги прошлого сезона, то именно «туринцы» из всей этой компании показали лучший результат на групповой стадии.
В прошлом году «Аякс» действительно оказался лучше, но кто знает, к чему приведет команду Маурицио Сарри. Коэффициент на победу «Ювентуса» в турнире составляет 12.0. 0