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    Прервет ли «Вильярреал» победное шествие «Хетафе»?

    «Вильярреал» — «Хетафе». Прогноз (к. 1.60) и ставки на матч чемпионата Испании 21 декабря 2019 года

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    Прогноз на «Вильярреал» — «Хетафе»
    «Вильярреал» — «Хетафе»: фрагмент матча прошлого сезона
    В субботу, 21 декабря, в 18 туре испанской Примеры «Вильярреал» на стадионе «Керамика» сыграет с «Хетафе». Игра начнется в 20:30 по мск. Прогноз на «Вильярреал» — «Хетафе».
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    Футбол. Испания. Примера 21 Декабря 2019 года
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    «Вильярреал»

    «Подводники» по итогам 17 туров Примеры располагаются на 13 месте в турнирной таблице, имея на своем счету 22 очка. От еврокубковой зоны они отстают на шесть пунктов.

    На данный момент у команды Хавьера Кальехи 3-матчевая беспроигрышная серия, в которой она раз сыграла вничью и две встречи выиграла.

    Начался этот отрезок мировой с «Атлетико» (0:0) дома, после чего «желтая субмарина» одолела в гостях 2:1 «Севилью», а также переиграла в Кубке Короля 5:0 клуб из четвертой лиги.

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    • На своей арене в текущем чемпионате Испании «Вильярреал» проиграл лишь раз, три поединка выиграл и четыре матча закончил вничью, разница мячей — 17:11.

    «Хетафе»

    У «Хетафе» на данный момент 6-матчевая победная и 8-матчевая беспроигрышная серия с учетом всех турниров, где они пропустили лишь два мяча.

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    За прошедшую неделю «городские» провели два поединка. Сперва в рамках Ла Лиги они дома переиграли «Вальядолид» со счетом 2:0, а накануне скромно обыграли в Кубке страны представителя четвертого дивизиона — 2:1.

    В турнирной таблице чемпионата Испании клуб из пригорода Мадрида идет четвертым, заработав в 17 матчах 30 очков, но преследователи отстают от него на 1-2 балла.

    Все прогнозы на чемпионат Испании по футболу

    Восемь гостевых встреч в текущей Примеры принесли «синим» три виктории, столько же ничейных исходов и два поражения, разница забитых и пропущенных — 9:9.

    В прошлом розыгрыше Ла Лиги «Вильярреал» на своем поле уступил «Хетафе» со счетом 1:2, а в гостях сыграл вничью — 2:2.

    Прогноз на «Вильярреал» — «Хетафе»

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Вильярреала» предлагают — 2.35.

    На викторию «Хетафе» дают — 2.65, ничья оценена — в 3.20.

    Прогнозируем, что «подводники» отберут очки у «Хетафе», прервав т.с. победное шествие «городских». Рекомендуем поставить на хозяев с форой. 0

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