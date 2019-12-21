«Ливерпуль» — «Фламенго». Прогноз и ставки на матч клубного чемпионата мира по футболу 21 декабря 2019 года

В субботу, 21 декабря, «Ливерпуль» сыграет с «Фламенго» в финальном матче клубного чемпионата мира. Встреча, которая пройдет в Дохе, начнется в 20:30 по московскому времени. Прогноз на «Ливерпуль» — «Фламенго».

«Ливерпуль»

«Ливерпуль» вышел в финал клубного чемпионата мира, одолев в 1/2 финала мексиканский «Монтеррей» (2:1), решающий гол в ворота которого на последних минутах матча забил Роберто Фирмино.

В Катар «красные» прибыли в статусе лидера английской Премьер-лиги, где подопечные Юргена Клоппа оторвались от ближайшего преследователя сразу на десять очков.

Примечательно, что в 17 сыгранных турах «Ливерпуль» одержал сразу 16 побед, а в еще одной встрече разошелся миром с «Манчестер Юнайтед» (1:1).

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«Красные» также успешно квалифицировались в 1/8 финала Лиги чемпионов, выиграв группу E (13 очков), в которой также были «Наполи» (12 очков), «Ред Булл» (7 очков) и «Генк» (1 очко).

«Фламенго»

«Фламенго» добрался до финала клубного чемпионата мира благодаря победе над «Аль-Хилялем» (3:1). Примечательно, что бразильцы первыми пропустили, но во втором тайме забили три мяча в ответ.

Путевку в Доху «красно-черные» завоевали в конце ноября, переиграв в финале Кубка Либертадорес-2019 «Ривер Плейт» (2:1). Вплоть до 89-й минуты подопечные Жорже Жезуша уступали, но до финального свистка успели забить два решающих гола.

В чемпионате Бразилии, где сыграно 38 туров, «Фламенго» уверенно возглавляет турнирную таблицу, имея на своем счету 90 очков, что на 16 больше, чем у идущего вторым «Сантоса».

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К слову, перед вылетом в Катар «Фламенго» как раз проиграл «Сантосу» (0:4), но на его турнирное положении это особо не повлияло.

Прогноз

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество европейцам: победа «Ливерпуля» — 1.65, победа «Фламенго» — 4.80, ничья — 3.80.

По подбору и мастерству игроков «красные», конечно, сильнее, но их полуфинал против «Монтеррея» показал, что очень плотный график выжал из подопечных Юргена Клоппа много сил.

Уж слишком большое внимание мерсисайдцы уделяют Премьер-лиге, из-за чего мы не уверены в том, что им удастся уверенно выиграть клубный чемпионат мира.

К тому же стоит похвалить «красно-черных», которые на данный момент являются действительно сильнейшей командой Бразилии. Наш прогноз — «победа "Фламенго" с форой +1» за 1.78.

Также можно присмотреться к ставке «обе команды забьют» за 1.64. «Фламенго» любит идти в атаку, оставляя свободные зоны, поэтому нас должен ожидать результативный матч. 0