«Бавария» — «Вольфсбург». Прогноз (к. 2.30) и ставки на матч Бундеслиги 21 декабря 2019 года

В 17 туре немецкой Бундеслиги «Бавария» будет принимать «Вольфсбург». Игра пройдет на стадионе «Альянц Арена» 21 декабря. Начало встречи — в 17:30 мск. Прогноз на «Бавария» — «Вольфсбург».

«Бавария»

«Бавария» третья, и отрыв от лидеров турнира составляет три очка.

На прошлой неделе мюнхенцы официально оформили путевку в плей-офф Лиги чемпионов, выиграв у «Тоттенхэма» (3:1). Такой результат коллектив отпраздновал мощной победой над «Вердером» (6:1) в чемпионате.

В прошлом туре «ротен» снова добились крупной победы — над «Фрайбургом» (3:1).

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Стоит отметить, что перед разгромом бременцев дружина Флика два раза подряд потерпели неудачу. Они проиграли «Боруссии» М и «Байеру» с одинаковым результатом 1:2.

«Вольфсбург»

Сейчас коллектив из Вольфсбурга находится на 8 позиции в таблице чемпионата Германии с 24 очками в копилке. От зоны еврокубков команда пока отстает на один балл.

Совсем недавно зелено-белые проиграли в четырех встречах кряду, но эта полоса неудач прервалась в 12 туре Бундеслиги, где «Вольфсбург» одолел «Айнтрахт» (2:0).

Затем «волки» победили «Александрию» в Лиге Европы (1:0), после чего потерпели поражение от «Вердера» (2:3).

7 декабря команда Гласнера оказалась слабее «Фрайбурга» (0:1), но в следующих поединках «Вольфсбург» одержал верх над «Сент-Этьеном» (1:0) и «Боруссией» М (2:1).

В прошлом туре клуб разошелся миром с «Шальке» (1:1).

Прогноз

Букмекеры закономерно считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу равен 1,15, тогда как успех гостей оценивается в 17,0, а ничья — 8,0.

Рекомендуем ставить на то, что «Бавария» выиграет, и обе команды забьют за 2,3. 0