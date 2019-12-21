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    Останется ли «Бавария» в топ-3 Бундеслиги?

    «Бавария» — «Вольфсбург». Прогноз (к. 2.30) и ставки на матч Бундеслиги 21 декабря 2019 года

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    Прогноз на «Бавария» — «Вольфсбург»
    Команда Флика идет на 3-м месте
    В 17 туре немецкой Бундеслиги «Бавария» будет принимать «Вольфсбург». Игра пройдет на стадионе «Альянц Арена» 21 декабря. Начало встречи — в 17:30 мск. Прогноз на «Бавария» — «Вольфсбург».
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    Футбол. Германия. Бундеслига 21 Декабря 2019 года Коэффициенты на матч
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    «Бавария»

    «Бавария» третья, и отрыв от лидеров турнира составляет три очка.

    На прошлой неделе мюнхенцы официально оформили путевку в плей-офф Лиги чемпионов, выиграв у «Тоттенхэма» (3:1). Такой результат коллектив отпраздновал мощной победой над «Вердером» (6:1) в чемпионате.

    В прошлом туре «ротен» снова добились крупной победы — над «Фрайбургом» (3:1).

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    Стоит отметить, что перед разгромом бременцев дружина Флика два раза подряд потерпели неудачу. Они проиграли «Боруссии» М и «Байеру» с одинаковым результатом 1:2.

    «Вольфсбург»

    Сейчас коллектив из Вольфсбурга находится на 8 позиции в таблице чемпионата Германии с 24 очками в копилке. От зоны еврокубков команда пока отстает на один балл.

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    • Совсем недавно зелено-белые проиграли в четырех встречах кряду, но эта полоса неудач прервалась в 12 туре Бундеслиги, где «Вольфсбург» одолел «Айнтрахт» (2:0).

    Затем «волки» победили «Александрию» в Лиге Европы (1:0), после чего потерпели поражение от «Вердера» (2:3).

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    7 декабря команда Гласнера оказалась слабее «Фрайбурга» (0:1), но в следующих поединках «Вольфсбург» одержал верх над «Сент-Этьеном» (1:0) и «Боруссией» М (2:1).

    В прошлом туре клуб разошелся миром с «Шальке» (1:1).

    Прогноз

    Букмекеры закономерно считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу равен 1,15, тогда как успех гостей оценивается в 17,0, а ничья — 8,0.

    Рекомендуем ставить на то, что «Бавария» выиграет, и обе команды забьют за 2,3. 0

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