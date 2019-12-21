ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Кейта стал одним из героев матчаДругой континент — тот же самый «Ливерпуль» Роберто Фирмино«Ливерпуль» пожертвовал Кубком лиги, и оно того стоило Лионель МессиЭнергичный «Реал» на «Камп Ноу». «Барселона» разочаровала, но не проиграла
  • 00:58
    • Усик и Чисора проведут поединок 7 марта
  • 00:30
    • Слуцкий: Есть задача выстроить костяк, каркас команды на будущее
  • 23:35
    • «Зенит» в концовке матча обыграл «Фенербахче»
  • 23:24
    • ЦСКА в гостях обыграл СКА
  • 23:13
    • «Локомотив» обыграл «Йокерит» в серии буллитов
  • 23:00
    • «Динамо» в Москве разгромило «Северсталь»
  • 22:53
    • «Салават Юлаев» потерпел второе поражение подряд, уступив «АК Барсу»
    Все новости спорта

    Как сыграет «Барса» после сложного матча с «Реалом»?

    «Барселона» — «Алавес». Прогноз (к. 1.58) и ставки на матч чемпионата Испании 21 декабря 2019 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на футбол Испании Прогнозы на Примеру Прогнозы на Барселону Прогнозы на Алавес Календарь Примеры
    Прогноз на «Барселона» — «Алавес»
    Лионель Месси
    В 18 туре чемпионата Испании «Барселона» будет принимать «Алавес». Игра пройдет на стадионе «Камп Ноу» 21 декабря. Начало встречи — в 18:00 мск. Прогноз на «Барселона» — «Алавес».
    ×
    Футбол. Испания. Примера 21 Декабря 2019 года Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.16
  • X
  • 8.00
  • 2
  • 15.00
  • Играть!
    •

    «Барселона»

    За 17 туров испанского первенства каталонский клуб завоевал 36 баллов. Сейчас эта команда лидирует в таблице, опережая «Реал» по второстепенным показателям.

    Подопечные Эрнесто Вальверде не проигрывают своим оппонентам уже в течение девяти матчей. После ничьей в поединке с пражской «Славией» (0:0) сине-гранатовые разгромили «Сельту» (4:1).

    В 14 туре Примеры «Барселона» одолела «Леганес» (2:1), а затем этот коллектив одолел «Боруссию» Д (3:1), «Атлетико» (1:0), «Мальорку» (5:2) и «Интер» (2:1).

    Все прогнозы на чемпионат Испании по футболу

    В 17 туре Ла Лиги в гостях каталонская команда расписала мировую с «Реалом Сосьедад» (2:2), а в перенесенном поединке с «Реалом» соперники не смогли выявить победителя (0:0).

    «Алавес»

    На данный момент клуб из города Витория-Гастейс располагается на 13 строчке в турнирной таблице чемпионата Испании с 19 очками на счету.

  • Энергичный «Реал» на «Камп Ноу». «Барселона» разочаровала, но не проиграла
  • Борьба за чемпионский титул в Испании находится в самом разгаре
  • Вчера

    • В последних шести встречах коллектив Асьера Гаритано победил всего два раза. В поединке 9 ноября «уничтожители бобов» одержали верх над «Вальядолидом» (3:0).

    Затем в 14 туре Примеры «Алавес» переиграл «Эйбар» (2:0). Но с тех пор «славные» в основном теряли очки.

    8000ПолучитьБонус с промокодом LIVESPORT1xstavka.ru 1000ЗабратьФрибет на первую ставкуparimatch.ru

    Команда из города Витория-Гастейс потерпела поражения от «Реала» (1:2) и «Гранады» (0:3), а после ничьей с «Леганесом» (1:1) «уничтожители бобов» уступили клубу «Хаен» в 1/64 финала Кубка страны (3:1).

    Прогноз

    Победа «Барселоны» оценивается 1,16, на ничью букмекеры дают коэффициент 8,80, а на победу «Алавеса» — 17,0.

    «Алавес» на «Камп Ноу» не сможет так сражаться с хозяевами, как это делал «Реал». Наш прогноз на матч — «Барселона» забьет в обоих таймах с коэффициентом 1,58. 0

  • Прогнозы в:
  • 20 000
  • Бонус на первый депозитleon.ru
  • Забрать
    •
    Ещё прогнозы на спорт
    1.80
  • Прогноз на матч Спартак — Сочи
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.88
  • Прогноз на матч Хоффенхайм — Боруссия Д
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  2.62
  • Прогноз на матч Хоффенхайм — Боруссия Д
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  1.64
  • Прогноз на матч Фиорентина — Рома
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.10
  • Прогноз на матч Эйбар — Гранада
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.29
  • Экспресс дня 20 декабря
  • Сегодня в 23:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч Мальорка — Севилья
  • Футбол
  • Завтра в 15:00
    •  1.62
  • Прогноз на матч Эвертон — Арсенал
  • Футбол
  • Завтра в 15:30
    •  1.61
  • Прогноз на матч РБ Лейпциг — Аугсбург
  • Футбол
  • Завтра в 17:30
    •  2.30
  • Прогноз на матч Бавария — Вольфсбург
  • Футбол
  • Завтра в 17:30
    •  2.35
  • Прогноз на матч Монтеррей — Аль-Хиляль
  • Футбол
  • Завтра в 17:30
    •  1.75
  • Прогноз на матч Норвич — Вулверхэмптон
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •  1.81
  • Прогноз на матч Ньюкасл — Кристал Пэлас
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •  1.63
  • Прогноз на матч Брайтон — Шеффилд Юнайтед
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    Клопп не без проблем добился победы от подопечных
  • Страсть и энергия выручают «Ливерпуль» от неприятностей
    • 04:14 15/12/2019     Пеп Гвардиола
  • «Реал» против «Ман Сити». Все расклады перед мегабитвой
    • 14:22 17/12/2019     Этери Тутберидзе
  • Горячий лед. Как поссорились Евгений Плющенко и Этери Тутберидзе
    • 22:21 18/12/2019
    РегистрацияБукмекер №1 в России * 1000ЗабратьБонус за регистрацию
    «Барселона» — «Алавес». Прогноз (к. 1.58) и ставки на матч чемпионата Испании 21 декабря 2019 года. Прогноз на «Барселона» — «Алавес». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.58
    Тоже интересно
    Этери Тутберидзе Прочие Горячий лед. Как поссорились Евгений Плющенко и Этери ТутберидзеРазбираемся в причинах масштабного скандала в российском фигурном катании 18/12/2019 в 22:210
  • 22:29
    • «Витязь» с минимальным счетом выиграл у «Динамо» Рига
  • 22:05
    • «Авангард» дома обыграл «Сибирь»
  • 21:57
    • «Барселона» готовит Месси новое предложение по контракту
    «Колорадо» Хоккей НХЛ. «Сент-Луис» продлил победную серию, «Чикаго» уступил «Колорадо»19 декабря в регулярном чемпионате НХЛ прошло три поединка Вчера в 07:580
  • Экспресс дня

  • Оступятся ли лидеры Серии А и БЛ в играх с середняками?
  • 2.29
    •
  • 00:44
    • BBC представила символическую сборную АПЛ последнего десятилетия
  • 00:12
    • «Ман Сити» требует 2,5 млн долларов в качестве компенсации за Микеля Артету
  • 21:46
    • «Лион» интересуется полузащитником «Атлетико»
    Фрагмент матча Футбол Молодежь «Ливерпуля» получила урок. «Красные» вылетели из Кубка лигиМерсисайдцы потерпели крупное поражение от «Астон Виллы» 18/12/2019 в 14:480
  • 19:53
    • Аленичев может возглавить минское «Динамо»
  • 19:31
    • Хачанов прошел в полуфинал турнира в Абу-Даби
  • 17:43
    • Слуцкий возглавил «Рубин»
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболХоккейТеннисЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дня
    LiveКалендари
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие