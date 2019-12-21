«Барселона» — «Алавес». Прогноз (к. 1.58) и ставки на матч чемпионата Испании 21 декабря 2019 года

В 18 туре чемпионата Испании «Барселона» будет принимать «Алавес». Игра пройдет на стадионе «Камп Ноу» 21 декабря. Начало встречи — в 18:00 мск. Прогноз на «Барселона» — «Алавес».

«Барселона»

За 17 туров испанского первенства каталонский клуб завоевал 36 баллов. Сейчас эта команда лидирует в таблице, опережая «Реал» по второстепенным показателям.

Подопечные Эрнесто Вальверде не проигрывают своим оппонентам уже в течение девяти матчей. После ничьей в поединке с пражской «Славией» (0:0) сине-гранатовые разгромили «Сельту» (4:1).

В 14 туре Примеры «Барселона» одолела «Леганес» (2:1), а затем этот коллектив одолел «Боруссию» Д (3:1), «Атлетико» (1:0), «Мальорку» (5:2) и «Интер» (2:1).

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В 17 туре Ла Лиги в гостях каталонская команда расписала мировую с «Реалом Сосьедад» (2:2), а в перенесенном поединке с «Реалом» соперники не смогли выявить победителя (0:0).

«Алавес»

На данный момент клуб из города Витория-Гастейс располагается на 13 строчке в турнирной таблице чемпионата Испании с 19 очками на счету.

В последних шести встречах коллектив Асьера Гаритано победил всего два раза. В поединке 9 ноября «уничтожители бобов» одержали верх над «Вальядолидом» (3:0).

Затем в 14 туре Примеры «Алавес» переиграл «Эйбар» (2:0). Но с тех пор «славные» в основном теряли очки.

Команда из города Витория-Гастейс потерпела поражения от «Реала» (1:2) и «Гранады» (0:3), а после ничьей с «Леганесом» (1:1) «уничтожители бобов» уступили клубу «Хаен» в 1/64 финала Кубка страны (3:1).

Прогноз

Победа «Барселоны» оценивается 1,16, на ничью букмекеры дают коэффициент 8,80, а на победу «Алавеса» — 17,0.

«Алавес» на «Камп Ноу» не сможет так сражаться с хозяевами, как это делал «Реал». Наш прогноз на матч — «Барселона» забьет в обоих таймах с коэффициентом 1,58. 0