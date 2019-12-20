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    «Фиорентина» — «Рома»: команды огорчат друг друга?

    «Фиорентина» — «Рома». Прогноз (к. 1.64) и ставки на матч чемпионата Италии 20 декабря 2019 года

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    Прогноз на «Фиорентина» — «Рома»
    Диего Перотти
    В пятницу, 20 декабря, в матче 17-го тура итальянской Серии А «Фиорентина» на «Артемио Франки» сыграет с «Ромой». Начало встречи — в 22:45 по Москве. Прогноз на «Фиорентина» — «Рома».
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    Футбол. Италия. Серия А 20 Декабря 2019 года Коэффициенты на матч
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  • 2
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    «Фиорентина»

    «Фиалки» с 17 зачетными баллами идут на 13 месте в турнирной таблице Серии А, оторвавшись от зоны вылета всего лишь на четыре очка.

    Клуб из Флоренции не может победить в чемпионате страны уже в шести поединках. Последняя виктория «лилий» в итальянском первенстве была еще в конце сентября, после чего они дважды сыграли вничью и четыре встречи проиграли.

    В декабре «фиолетовые» провели только две игры в Серии А. Сперва они на выезде уступили «Торино» (1:2), а затем вырвали ничью у «Интера» (1:1), сравняв счет за считанные секунды до конца матча.

    Все прогнозы на Серию А

    На «Артемио Франки» в текущем чемпионате Италии «Фиорентина» выиграла в двух поединках из восьми, трижды сыграла вничью и трижды проиграла, разница мячей — 9:10.

    «Рома»

    В турнирной таблице Серии А «Рома» после 16 туров идет на четвертой позиции, имея в своем активе 32 очка, что на три больше, чем у пятой строки.

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    За минувшую неделю «волки» провели две встречи. Сначала в Лиге Европы они расписали дома мировую с австрийским «Вольфсбергером» (2:2), а на выходных также на своей арене по-волевому обыграли последний СПАЛ — 3:1.

    В восьми выездных встречах текущей Серии А «Рома» победила в половине из них, трижды сыграла вничью и раз проиграла, разница забитых и пропущенных — 11:5.

    В прошлом сезоне в чемпионате Италии эти команды между собой дважды сыграли вничью — 1:1 и 2:2, а в Кубке «фиалки» разнесли «волков» — 7:1.

    Прогноз на «Фиорентина» — «Рома»

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение гостям: победа «Ромы» — 2.40, победа «Фиорентины» — 2.95, ничья — 3.50.

    В играх между собой эти коллективы часто огорчают друг друга. Прогнозируем, что и эта встреча не станет исключением. 0

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