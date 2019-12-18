«Байер» — «Герта». Прогноз (к. 1.55) и ставки на матч Бундеслиги 18 декабря 2019 года

В 16 туре немецкой Бундеслиги «Байер» будет принимать «Герту». Игра пройдет на «Бай-Арене» 18 декабря. Начало встречи — в 20:30 мск. Прогноз на «Байер» — «Герта».

«Байер»

В 15 турах чемпионата Германии коллектив из Леверкузена заработал 25 баллов, в результате чего он занял 7 место в таблице.

После поражения в 10 туре Бундеслиги от «Боруссии» М (1:2) «Байер» сумел провести беспроигрышную серию из шести поединков. Все началось с победы над «Атлетико» в Лиге чемпионов (2:1).

Затем подопечные Петера Боса одолели «Вольфсбург» в домашнем первенстве (2:0). В 12 туре чемпионата «львы» разошлись миром с «Фрайбургом» (1:1), а чуть позже «фармацевты» одержали верх над «Локомотивом» в ЛЧ (2:0).

Все прогнозы на Бундеслигу

В 13 и 14 турах Бундеслиги «Байер» переиграл «Баварию» (2:1) и «Шальке» (2:1). Но в последних встречах «фармацевты» уступили «Ювентусу» (0:2) и «Кельну» (0:2).

«Герта»

В 15 поединках чемпионата Германии клуб из Берлина сумел заработать всего 15 очков, вследствие чего команда идет 13 в таблице. От места в борьбе за выживание этот коллектив разделяют 3 пункта.

После победы в 1/16 финала Кубка страны над «Динамо» Дрезден по пенальти (3:3, 5:4) бело-голубые потерпели четыре поражения кряду.

Сперва «Герта» уступила «Униону» (0:1), «РБ Лейпцигу» (2:4) и «Аугсбургу» (0:4). А затем тренером берлинской команды был назначен Юрген Клинсман.

В первой встрече под руководством этого наставника «Герта» проиграла «Боруссии» Д (1:2). В 14 туре Бундеслиги «старая дама» расписала мировую с «Айнтрахтом» (2:2), а в следующем матче она победила «Фрайбург» (1:0).

Прогноз

На победу «Байера» в игре 16 тура Бундеслиги букмекеры дают коэффициент 1,55, ничья оценивается в 4,30, а победа «Герты» — в 6,00.

В родных стенах коллектив Боса постарается поправить турнирное положение и реабилитироваться за неудачу в Кельне. Наш прогноз на матч — победа «Байера» с коэффициентом 1,55. 0