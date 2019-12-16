«Кристал Пэлас» — «Брайтон». Прогноз (к. 1.87) и ставки на матч АПЛ 16 декабря 2019 года

16 декабря в Лондоне состоится матч 17 тура АПЛ между «Кристал Пэлас» и «Брайтоном». Местом проведения поединка будет стадион «Селлхерст Парк». Начало в 22:45 по мск. Прогноз на «Кристал Пэлас» — «Брайтон».

«Кристал Пэлас»

«Кристал Пэлас» пока что идет на 10 месте. Хозяева имеют 22 набранных балла и в последних трех встречах они не проигрывали.

«Орлы» сыграли вничью с «Уотфордом» (0:0), а перед этим дважды выиграли у «Борнмута» (1:0) и «Бернли» (0:2). Получается, что «стекольщики» не пропускали в последних трех выступлениях.

Однако дома «Кристал Пэлас» выиграл только 2 из 5 прошлых матчей. Это 16 результат в Премьер-лиге. Также стоит заметить, что в 7 из 8 домашних игр команды забивалось не более двух мячей.

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У хозяев выпали два основных крайних защитника. Это Уорд и Ван Анхольт. Дисквалификацию отсидит Мамаду Сако.

«Брайтон»

Гости имеют чуть худшую форму. Они не проиграли в двух матчах подряд. Но перед этим команда потерпела три поражения. В итоге сейчас «Брайтон» имеет 19 очков и находится на две строчки ниже, чем соперник.

«Чайки» в прошлом туре заставили попотеть «Вулверхэмптон» (2:2). Проигрывая с первых минут, коллектив сравнял счет и даже вышел вперед, но не удержал этот результат. Ну и еще стоит выделить победу на «Эмирейтс» над лондонским «Арсеналом» (1:2).

«Курортники» выиграли только 2 из 8 гостевых поединка этого сезона. При этом пропускают «сине-белые» на чужих стадионах чуть больше, чем дома.

Эскьердо и Марч не помогут своей команде в понедельник. Дэйл Стивенс получил дисквалификацию.

Прогноз

Коэффициенты на этот поединок даются такие: 2.65 и 2.85 на победу хозяев и гостей, 3.25 предлагают на ничью.

Три последних очных встречи были очень результативными. Во всех случаях забивалось не менее трех мячей. В марте «чайки» на этом же стадионе выиграли со счетом 1:2. Но в этом сезоне ве может быть по-другому. «Орлы» даже «Ливерпулю» создали большие проблемы на своем поле.

Предлагаем поставить на «Кристал Пэлас» с форой 0 за 1.87. 0