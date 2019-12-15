«Сент-Этьен» — ПСЖ. Прогноз (к. 1.61) и ставки на матч чемпионата Франции 15 декабря 2019 года

В 18 туре французской Лиги 1 «Сент-Этьен» будет принимать ПСЖ. Игра пройдет на стадионе «Жоффруа Гишар» 15 декабря. Начало встречи — в 23:00 мск. Прогноз на «Сент-Этьен» — ПСЖ.

«Сент-Этьен»

В 17 матчах в рамках французского первенства клуб из одноименного города сумел заработать 25 очков. Сейчас он занимает 8 место в таблице, отставая от зоны ЛЕ на 2 балла.

Результаты последних поединков этой команды нельзя назвать успешными. В недавних семи встречах в разных турнирах «Сент-Этьен» выиграл всего два раза.

Одна из этих побед была зафиксирована в игре с «Нантом» в 13 туре Лиги 1 (3:2), после чего зеленые разошлись миром с «Монпелье» в чемпионате (0:0) и «Гентом» в Лиге Европы (0:0).

Все прогнозы на Лигу 1

1 декабря подопечные Клода Пюэля уступили «Ренну» (1:2), но несколькими дня позже «Сент-Этьен» разгромил «Ниццу» (4:1). В 17 туре французского первенства зеленые проиграли «Реймсу» (1:3), а в ЛЕ этот клуб был слабее «Вольфсбурга» (0:1).

ПСЖ

В текущем сезоне Лиги 1 клуб из столицы Франции сумел принять участие в 16 поединках. Набрав 39 очков, команда продолжает уверенно возглавлять турнирную таблицу.

В домашнем первенстве парижане теряли баллы в 12 туре. Тогда в выездной встрече с «Дижоном» гости уступили со счетом 1:2.

После этого подопечные Томаса Тухеля выиграли три матча. ПСЖ разобрался с «Брюгге» в ЛЧ (1:0), а также одолел «Брест» (2:1) и «Лилль» (2:0) в Лиге 1. Затем на «Сантьяго Бернабеу» красно-синие разошлись миром с «Реалом» в еврокубках (2:2).

4 декабря ПСЖ переиграл «Нант» (2:0), а чуть позже столичная команда одержала верх над «Монпелье» (3:1). Последняя битва на евроарене завершилась разгромом «Галатасарая» (5:0).

Прогноз

На победу «Сент-Этьена» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 7,60, на ничью — 5,40, а на победу ПСЖ — 1,61.

Сейчас широта состава и форма игроков парижан позволяет им в каждой игре забивать соперникам много голов. Наш прогноз на матч — победа ПСЖ с форой -1 с коэффициентом 1,61. 0