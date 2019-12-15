ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Мэйсон ГринвудЛига Европы предоставила отличный шанс молодежи «Манчестер Юнайтед» Фредди ЮнгбергГроза близко. «Арсенал» плох, но перемены могут спасти от позора «Колорадо»НХЛ. «Даллас» проиграл «Вегасу», «Колорадо» одолел «Нью-Джерси»
  • 07:14
    • «Хьюстон» разгромил «Орландо», «Милуоки» продлил победную серию
  • 21:39
    • Загитова приняла решение приостановить карьеру
  • 17:05
    • ВЭБ станет основным владельцем ЦСКА
  • 21:59
    • Тутберидзе: Загитова полтора года просила дать ей паузу
  • 21:00
    • IBU продолжает расследование дел Слепцовой и Устюгова
  • 20:22
    • Медведев вышел в финал турнира в Саудовской Аравии
  • 19:41
    • Гончаренко: В первой части сезона ЦСКА не хватало стабильности
    Все новости спорта

    Справится ли «Сент-Этьен» с мощной атакой парижан?

    «Сент-Этьен» — ПСЖ. Прогноз (к. 1.61) и ставки на матч чемпионата Франции 15 декабря 2019 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на футбол Франции Прогнозы на Лигу 1 Прогнозы на Сент-Этьен Прогнозы на ПСЖ Календарь Лиги 1
    Прогноз на «Сент-Этьен» — ПСЖ
    Мауро Икарди
    В 18 туре французской Лиги 1 «Сент-Этьен» будет принимать ПСЖ. Игра пройдет на стадионе «Жоффруа Гишар» 15 декабря. Начало встречи — в 23:00 мск. Прогноз на «Сент-Этьен» — ПСЖ.
    ×
    Футбол. Франция. Лига 1 15 Декабря 2019 года Коэффициенты на матч
  • 1
  • 7.70
  • X
  • 5.50
  • 2
  • 1.35
  • Играть!
    •

    «Сент-Этьен»

    В 17 матчах в рамках французского первенства клуб из одноименного города сумел заработать 25 очков. Сейчас он занимает 8 место в таблице, отставая от зоны ЛЕ на 2 балла.

    Результаты последних поединков этой команды нельзя назвать успешными. В недавних семи встречах в разных турнирах «Сент-Этьен» выиграл всего два раза.

    Одна из этих побед была зафиксирована в игре с «Нантом» в 13 туре Лиги 1 (3:2), после чего зеленые разошлись миром с «Монпелье» в чемпионате (0:0) и «Гентом» в Лиге Европы (0:0).

    Все прогнозы на Лигу 1

    1 декабря подопечные Клода Пюэля уступили «Ренну» (1:2), но несколькими дня позже «Сент-Этьен» разгромил «Ниццу» (4:1). В 17 туре французского первенства зеленые проиграли «Реймсу» (1:3), а в ЛЕ этот клуб был слабее «Вольфсбурга» (0:1).

    ПСЖ

    В текущем сезоне Лиги 1 клуб из столицы Франции сумел принять участие в 16 поединках. Набрав 39 очков, команда продолжает уверенно возглавлять турнирную таблицу.

  • Трансферный дайджест. 3—9 декабря
  • Где продолжит карьеру Ибрагимович, на кого претендует ЦСКА, кто хочет подписать Кавани и другие трансферные новости последних дней
  • 09/12/2019

    • В домашнем первенстве парижане теряли баллы в 12 туре. Тогда в выездной встрече с «Дижоном» гости уступили со счетом 1:2.

    После этого подопечные Томаса Тухеля выиграли три матча. ПСЖ разобрался с «Брюгге» в ЛЧ (1:0), а также одолел «Брест» (2:1) и «Лилль» (2:0) в Лиге 1. Затем на «Сантьяго Бернабеу» красно-синие разошлись миром с «Реалом» в еврокубках (2:2).

    ТВLIVEСмотретьПри плюсовом балансеmarathonbet.ru 1000ЗабратьФрибет на первую ставкуparimatch.ru

    4 декабря ПСЖ переиграл «Нант» (2:0), а чуть позже столичная команда одержала верх над «Монпелье» (3:1). Последняя битва на евроарене завершилась разгромом «Галатасарая» (5:0).

    Прогноз

    На победу «Сент-Этьена» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 7,60, на ничью — 5,40, а на победу ПСЖ — 1,61.

    Сейчас широта состава и форма игроков парижан позволяет им в каждой игре забивать соперникам много голов. Наш прогноз на матч — победа ПСЖ с форой -1 с коэффициентом 1,61. 0

  • Прогнозы в:
  • 20 000
  • Бонус на первый депозитleon.ru
  • Забрать
    •
    Ещё прогнозы на спорт
    1.53
  • Прогноз на матч Финляндия — Швеция
  • Хоккей
  • Сегодня в 11:00
    •  1.69
  • Прогноз на матч Россия — Чехия
  • Хоккей
  • Сегодня в 15:00
    •  1.55
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Уотфорд
  • Футбол
  • Сегодня в 15:30
    •  1.73
  • Прогноз на матч Аль-Хиляль — Эсперанс
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.63
  • Прогноз на матч Бавария — Вердер
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  3.10
  • Прогноз на матч Кельн — Байер
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  1.83
  • Прогноз на матч Майнц — Боруссия Д
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  1.77
  • Прогноз на матч Реал Сосьедад — Барселона
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.62
  • Прогноз на матч Заря — Шахтер
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  3.47
  • Экспресс дня 14 декабря
  • Сегодня в 18:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Шеффилд — Астон Вилла
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  3.90
  • Прогноз на матч Бернли — Ньюкасл
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.63
  • Прогноз на матч Лестер — Норвич
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Метц — Марсель
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    Алена Косторная, Анна Щербакова и Александра Трусова
  • Полный триумф в женском катании. Новое поколение оставило в тени даже Загитову
    • 12:18 08/12/2019     ЦСКА — «Эспаньол»
  • Бесполезная победа. ЦСКА негромко «хлопнул дверью» в Каталонии
    • Вчера в 01:58     «Локомотив» — «Атлетико»
  • Отмучались. «Локо» не стал мешать выходу «Атлетико» в плей-офф ЛЧ
    • 02:28 12/12/2019
    РегистрацияБукмекер №1 в России * 1000ЗабратьБонус за регистрацию
    «Сент-Этьен» — ПСЖ. Прогноз (к. 1.61) и ставки на матч чемпионата Франции 15 декабря 2019 года. Прогноз на «Сент-Этьен» — ПСЖ. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.61
    Тоже интересно
    ЦСКА — «Эспаньол» Футбол Бесполезная победа. ЦСКА негромко «хлопнул дверью» в КаталонииРеакция спортивных СМИ на победу ЦСКА в заключительном матче Лиги Европы Вчера в 01:581
  • 07:57
    • Клуб Бекхэма проявляет интерес к двум игрокам «Зенита»
  • 10:51
    • Лэмпард: У меня будут проблемы, если попрошу купить Месси, Мбаппе или Роналду
  • 10:35
    • Роша сменит команду в Бразилии
    «Хетафе» — «Краснодар» Футбол Худший евросезон российского футбола. «Хетафе» унизил «Краснодар»Бесславный вылет «Краснодара» из еврокубков — в нашем обзоре прессы Вчера в 00:390
  • Экспресс дня

  • Привезет ли «Манчестер Сити» три очка из Лондона?
  • 2.45
    •
  • 10:18
    • Жиру может перебраться в Италию
  • 10:02
    • «Манчестер Сити» хочет вернуть Санчо
  • 08:49
    • Эмери отказал «Эвертону»
    Фрагмент матча Хоккей Тройка Шипачева показала суперхоккей и спасла сборную России от разгромаСМИ — о поражении сборной России от Швеции на Евротуре Вчера в 14:090
  • 08:33
    • «Ривер Плей» выиграл Кубок Аргентины
  • 07:43
    • Милнер продлил контракт с «Ливерпулем»
  • 07:29
    • Харден установил новый рекорд НБА
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболХоккейТеннисЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дня
    LiveКалендари
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие