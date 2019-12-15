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    Сохранит ли МЮ место в еврокубковой зоне?

    «Манчестер Юнайтед» — «Эвертон». Прогноз (к. 1.80) и ставки на матч АПЛ 15 декабря 2019 года

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    Прогноз на «Манчестер Юнайтед» — «Эвертон»
    Маркус Рэшфорд
    В 17 туре английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» будет принимать «Эвертон». Игра пройдет на стадионе «Олд Траффорд» 15 декабря. Начало встречи — в 17:00 мск. Прогноз на «Манчестер Юнайтед» — «Эвертон».
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 15 Декабря 2019 года
    Манчестер Юнайтед
  • Манчестер
    •  Манчестер Юнайтед 17:00 Эвертон Эвертон
  • Ливерпуль
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.75
  • X
  • 3.65
  • 2
  • 4.80
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    «Манчестер Юнайтед»

    После 16 туров английского первенства клуб из Манчестера занял место в еврокубковой зоне. С 24 очками на счету команда расположилась на 5 строчке в таблице.

    Не так давно «манкунианцы» пережили отрезок из трех матчей без побед. И началась эта неприятная серия со встречи с «Шеффилдом Юнайтед», в которой была зафиксирована ничья (3:3).

    28 ноября МЮ потерпел поражение от «Астаны» в Лиге Европы (1:2), а затем в 14 туре АПЛ на «Олд Траффорд» хозяева расписали мировую с «Астон Виллой» (2:2).

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    Но после этого поединка «красные дьяволы» одержали три победы кряду. В чемпионате подопечные Уле Гуннара Сульшера одолели «Тоттенхэм» (2:1) и «Ман Сити» (2:1). В еврокубках МЮ оказался сильнее «АЗ Алкмара» (4:0).

    «Эвертон»

    На данный момент команда из Ливерпуля находится на 14 позиции в турнирной таблице, имея на счету 17 очков.

    3 ноября в рамках 11 тура Премьер-лиги гол Тосуна на 97 минуте принес «ирискам» ничью в противостоянии с «Тоттенхэмом» (1:1).

    А в следующей встрече в АПЛ «Эвертон» переиграл «Саутгемптон» (2:1), после чего этот коллектив потерпел три поражения кряду. Синие оказались слабее «Норвича» (0:2), «Лестера» (1:2) и «Ливерпуля» (2:5).

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    Неудачные выступления по ходу сезона стали причиной отставки тренера Силвы. На его место пришел Данкан Фергюсон, с которым «Эвертон» победил «Челси» (3:1).

    Прогноз

    Победа МЮ в игре 17 тура АПЛ оценивается коэффициентом 1,80, на ничью букмекеры предлагают поставить за 3,85, в на победу «Эвертона» — за 4,50.

    «Ириски» с новым наставником пытаются перестроить игру. А коллективу Сульшера важно сохранить место в зоне Лиги Европы. Наш прогноз на матч — победа МЮ с коэффициентом 1,80. 0

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    «Манчестер Юнайтед» — «Эвертон». Прогноз (к. 1.80) и ставки на матч АПЛ 15 декабря 2019 года. Прогноз на «Манчестер Юнайтед» — «Эвертон». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.80
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