«Бернли» — «Ньюкасл». Прогноз (к. 3.90) и ставки на матч АПЛ 14 декабря 2019 года

14 декабря состоится матч 16 тура АПЛ, в котором «Бернли» примет на своем поле «Ньюкасл». Игра пройдет на «Терф Мур» в 18:00 по московскому времени. Прогноз на «Бернли» — «Ньюкасл».

«Бернли»

«Бернли» подходит к этой игре после трех поражений кряду. Примечательно, что они последовали за двумя подряд победами.

Сперва подопечные Шона Дайча разгромили «Вест Хэм» (3:0) и «Уотфорд» (3:0). Но затем уступили «Кристал Пэлас» (0:2), «Манчестер Сити» (1:4) и «Тоттенхэму» (0:5).

Календарь и таблица АПЛ

В АПЛ команда находится в нижней части таблицы. У «Бернли» 18 очков и 13-я позиция. 21 гол забит и 29 пропущено.

«Ньюкасл»

За 16 туров английского первенства «Сорокам» удалось подняться на 11 место в таблице, имея на своем счету 22 очка. От зоны Лиги Европы они отстают на 4 пункта.

В последних шести встречах подопечные Стива Брюса сумели победить четырежды. В 11 туре АПЛ им удалось переиграть «Вест Хэм» (3:2), после чего — одолеть «Борнмут» (2:1).

В выездной встрече 25 ноября черно-белые оказались слабее «Астон Виллы» (2:0), но в 14 туре АПЛ этот коллектив расписал мировую с «Ман Сити» (2:2).

В двух предыдущих поединках «Ньюкасл» победил «Шеффилд Юнайтед» (2:0) и «Саутгемптон» (2:1).

Прогноз

Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 2,0, тогда как успех гостей оценивается в 3,9, а ничья — в 3,4.

Рекомендуем ставить на то, что «Бернли» выиграет, и обе команды забьют за 3,9. 0