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    Как пройдет матч соседей по турнирной таблице?

    «Анже» — «Монако». Прогноз (к. 1.66) и ставки на матч Лиги 1 14 декабря 2019 года

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    Прогноз на «Анже» — «Монако»
    Виссам Бен Йеддер
    Клуб «Анже» на своем поле примет «Монако» в рамках 18 тура французской Лиги 1. 14 декабря команды сыграют на стадионе «Стад Раймон-Копа». Старт матча назначен на 22:00 по времени Москвы. Прогноз на «Анже» — «Монако».
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    Футбол. Франция. Лига 1 14 Декабря 2019 года Коэффициенты на матч
  • 1
  • 3.15
  • X
  • 3.55
  • 2
  • 2.20
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    «Анже»

    Хозяева неплохо начали сезон и даже временно вырвались в топ-5 чемпионата. Но теперь «Анже» является средней командой турнира, занимая 12 строчку с 24 очками.

    Если удастся выиграть у «Монако», то это позволит клубу подняться по турнирной лестнице.

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    Тем не менее пока что «бело-черные» не могут выиграть. Они уже проиграли 3 матча подряд. Здесь стоит выделить противостояния с «Ниццой» (3:1), «Марселем» (0:2) и «Ренном» (2:1).

    Хотя вот дома «полосатые» выступают неплохо, набрав 19 пунктов в 9 турах. При этом команда пропустила на своем поле всего 6 мячей. Добавим, что «Анже» забивает в три раза больше именно в родных стенах (15 мячей).

    «Монако»

    «Монако» располагается на строчку выше. Команда имеет почти одинаковый показатель побед и поражений — 7 против 6.

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    В последнее время поводов для радости у «красно-белых» стало больше. Они выиграли 3 из 4 последних поединков в чемпионате. Они обыграли «Амьен» (3:0) и «Тулузу» (1:2). Таким образом, на их счету 2 победы подряд.

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    • Что касается выездов, то здесь «монегаски» не сильно преуспевают. Они набрали 8 очков в 8 турах, выиграв только две встречи.

    Добавим, что в трех последних поединка Лиги 1 с участием «Монако» забивалось больше двух голов.

    Прогноз

    У «Монако» наконец-то полный порядок с составом. Все основные футболисты могут играть, если не учитывать уже давно травмированных Бенальо и Йоветича. Хотя в любом случае гостям будет нелегко.

    Хозяева хорошо играют дома, а вот «монегаски» удачным выступлением на выезде похвастаться пока не могут. Тем не менее букмекеры считают, что у «Монако» шансов немного больше — 3.15 против 2.30.

    Соседи по турнирной таблице вряд ли устроят парад голов. Почти во всех последних играх обеих команд забивалось не более трех мячей. Предлагаем поставить на тотал меньше трех за 1.66. 0

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    «Анже» — «Монако». Прогноз (к. 1.66) и ставки на матч Лиги 1 14 декабря 2019 года. Прогноз на «Анже» — «Монако». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.66
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