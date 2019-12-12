«Порту» — «Фейеноорд». Прогноз (к. 3.00) и ставки на матч Лиги Европы 12 декабря 2019 года

В четверг, 12 декабря, «Порту» будет принимать на своем поле «Фейеноорд» в шестом туре группового этапа Лиги Европы. Начало поединка — в 23:00. Прогноз на «Порту» — «Фейеноорд».

«Порту»

На данный момент «Порту» находится на втором месте в таблице. Команда пережает «Янг Бойз» лишь по результату очной встречи.

После домашней победы над клубом «Янг Бойз» (2:1) «драконы» в Роттердаме не справились с атакой «Фейеноорда» (0:2).

Затем в первой встрече с «Рейнджерс» подопечные Сержиу Консейсау не смогли выявить сильнейшего (1:1). Но во второй игре сине-белые оказались слабее (0:2).

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В пятом туре им удалось одержать важную победу на выезде над швейцарским конкурентом — 2:1.

«Фейеноорд»

«Фейеноорд» после пяти туров ЛЕ, набрал пять баллов и идет на четвертом месте в группе G, уступая тремя баллами первой строчке.

Начали роттердамцы этот розыгрыш с гостевого поражения от «Рейнджерс» (0:1), затем на своей территории одолели «Порту» со счетом 2:0.

Но в спарке с «Янг Бойз» добыли только балл. Дома сыграли вничью (1:1), на выезде проиграли — 0:2.

В пятом поединке квартета нидерландский клуб разошелся миром дома с «Рейнджерс» (2:2).

Прогноз

Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,33, тода как успех гостей оценивается в 9,5, а ничья — в 4,8.

Рекомендуем ставить на то, что «Порту» выиграет, и обе команды забьют за 3,0. 0