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    «Динамо» Киев не будет медлить в игре против «Лугано»

    «Динамо» Киев — «Лугано». Прогноз (к. 1.70) и ставки на матч группового этапа Лиги Европы 12 декабря 2019 года

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    Прогноз на «Динамо» Киев — «Лугано»
    Беньямин Вербич
    В шестом туре группового этапа Лиги Европы «Динамо» Киев будет принимать «Лугано». Игра пройдет на стадионе «Олимпийский» 12 декабря. Начало встречи — в 20:55 мск. Прогноз на «Динамо» Киев — «Лугано».
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    Футбол. Лига Европы. Группа B 12 Декабря 2019 года Коэффициенты на матч
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  • 1.22
  • X
  • 5.90
  • 2
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    «Динамо» Киев

    После пяти матчей группового этапа украинская команда находится на третьем месте в квартете B с 6 баллами на счету. Сейчас «Копенгаген» имеет 9 очков, а «Мальме» — 8 пунктов.

    В последних встречах киевляне выступают не очень убедительно. Это касается всех турниров. На евроарене бело-синие разошлись миром с «Копенгагеном» (1:1), а чуть позже в УПЛ они уступили «Шахтеру» (0:1).

    В 15 туре украинского первенства подопечные Алексея Михайличенко одолели «Мариуполь» (3:0), а 28 ноября в Лиге Европы «Динамо» Киев потерпело поражение от «Мальме» (3:4).

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    Декабрь клуб из столицы начал с победы над «Олимпиком» (3:1), а спустя неделю киевляне на своем поле были биты «Зарей» (1:2).

    «Лугано»

    Швейцарский коллектив из одноименного города находится на последнем месте в таблице Группы B с двумя очками на счету. В пяти встречах команда забила лишь 1 гол.

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    • В первом матче под руководством нового тренера Маурицио Якобаччи «бьянконери» одолели «Люцерн» в 13 туре домашнего первенства (2:1).

    А 7 ноября «Лугано» расписал мировую с «Мальме» в Лиге Европы (0:0). Спустя несколько дней белые крупно проиграли «Базелю» (0:3), после чего они одержали верх над «Туном» (3:0).

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    В еврокубках «Лугано» дома не справился с «Копенгагеном» (0:1), но затем в чемпионате Швейцарии коллектив Якобаччи одолел «Серветт» (1:0), а также сыграл вничью с «Ксамаксом» (1:1).

    Прогноз

    На победу «Динамо» Киев в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1,25, на ничью — 6,10, а на победу «Лугано» — 13,5.

    Несмотря на смену тренера, проблемы швейцарцев с результатами никуда не делись. Мотивированные киевляне попытаются переиграть гостей. Наш прогноз на матч — голы в обоих таймах с коэффициентом 1,70. 0

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