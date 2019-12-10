«Боруссия» Д — «Славия» Прага. Прогноз (к. 1.55) и ставки на матч группового этапа Лиги чемпионов 10 декабря 2019 года

В шестом туре группового этапа Лиги чемпионов «Боруссия» Д будет принимать «Славию» Прага. Игра пройдет на стадионе «Сигнал Идуна Парк» 10 декабря. Начало встречи — в 23:00 мск. Прогноз на «Боруссия» Д — «Славия» Прага.

«Боруссия» Д

На данный момент немецкий коллектив идет третьим в турнирной таблице Группы F. На счету дортмундцев сейчас есть 7 очков. Столько же баллов имеет и «Интер».

С 30 октября по 5 ноября подопечные Люсьена Фавра провели убедительный отрезок из побед. В Кубке страны черно-желтые одолели «Боруссию» М (2:1), затем в Бундеслиге они одержали верх над «Вольфсбургом» (3:0), а в ЛЧ команда переиграла «Интер» (3:2).

Но затем «шмели» в Мюнхене были разгромлены «Баварией» (0:4), после чего на «Сигнал Идуна Парк» хозяева расписали мировую с «Падерборном» (3:3).

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27 ноября на «Камп Ноу» «Боруссия» Д потерпела поражение от «Барселоны» (1:3), а несколькими днями дортмундцы победили «Герту» (2:1). В последней игре черно-желтые разгромили «Фортуну» (5:0).

«Славия» Прага

После своих пяти поединков в рамках группового этапа Лиги чемпионов клуб из Праги имеет в копилке 2 балла. В нынешнем сезоне с еврокубками команда вынуждена попрощаться.

5 ноября чешский коллектив на «Камп Ноу» сразился с «Барселоной». В этой встрече гостям удалось заработать 1 очко (0:0).

А затем в чемпионате красно-белые уверенно разобрались с «Теплице» (3:0). В 17 туре домашнего первенства «Славия» Прага не смогла победить «Сигму» (0:0).

В очередной встрече под эгидой УЕФА подопечные Йиндржиха Трпишовского потерпели поражение от «Интера» (1:3), но чуть позже «Славия» Прага одержала верх над «Карвиной» (2:0) и над «Слованом» Либерец (3:0).

Прогноз

На победу «Боруссии» Д в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1,25, на ничью — 6,10, а на победу «Славии» Прага — 13,0.

Если дортмундцы хотят выйти из группы, то дома им необходимо победить смелую команду из Праги. Наш прогноз на матч — голы в обоих таймах с коэффициентом 1,55. 0