ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Спартак» — «Ростов»«Спартак» проиграл сам себе. Тедеско вернулся к хаосу Кононова «Эвертон» — «Челси»АПЛ. Поражение «Челси», «Ливерпуль» в гостях выиграл у «Борнмута», «МЮ» обыграл «Ман Сити» Алена Косторная, Анна Щербакова и Александра ТрусоваПолный триумф в женском катании. Новое поколение оставило в тени даже Загитову
  • 08:44
    • Рибалта: Повреждение Малкома — чистое невезение
  • 08:28
    • Матч Надаля и Медведева признан лучшим камбэком года
  • 01:51
    • «Марсель» обыграл «Бордо»
  • 21:54
    • Тедеско: Не думаю, что «Спартак» играл плохо
  • 20:56
    • «Ростов» разгромил «Спартак» в Москве, Зайнутдинов оформил дубль
  • 21:11
    • ЦСКА одержал победу над минским «Динамо»
  • 20:41
    • «Авангард» победил «Ак Барс»
    Все новости спорта

    По силам ли «Боруссии» Д крепкая «Славия»?

    «Боруссия» Д — «Славия» Прага. Прогноз (к. 1.55) и ставки на матч группового этапа Лиги чемпионов 10 декабря 2019 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Лигу чемпионов Прогнозы на Боруссию Д Прогнозы на футбол Германии Прогнозы на Славия Прага Календарь Лиги чемпионов
    Прогноз на «Боруссия» Д — «Славия» Прага
    Марко Ройс
    В шестом туре группового этапа Лиги чемпионов «Боруссия» Д будет принимать «Славию» Прага. Игра пройдет на стадионе «Сигнал Идуна Парк» 10 декабря. Начало встречи — в 23:00 мск. Прогноз на «Боруссия» Д — «Славия» Прага.
    ×
    Футбол. Лига чемпионов. Группа F 10 Декабря 2019 года
    Боруссия Д
  • Дортмунд
    •  Боруссия Д 23:00 Славия Прага Славия Прага
  • Прага
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.25
  • X
  • 5.90
  • 2
  • 12.00
  • Играть!
    •

    «Боруссия» Д

    На данный момент немецкий коллектив идет третьим в турнирной таблице Группы F. На счету дортмундцев сейчас есть 7 очков. Столько же баллов имеет и «Интер».

    С 30 октября по 5 ноября подопечные Люсьена Фавра провели убедительный отрезок из побед. В Кубке страны черно-желтые одолели «Боруссию» М (2:1), затем в Бундеслиге они одержали верх над «Вольфсбургом» (3:0), а в ЛЧ команда переиграла «Интер» (3:2).

    Но затем «шмели» в Мюнхене были разгромлены «Баварией» (0:4), после чего на «Сигнал Идуна Парк» хозяева расписали мировую с «Падерборном» (3:3).

    Все прогнозы на Лигу чемпионов

    27 ноября на «Камп Ноу» «Боруссия» Д потерпела поражение от «Барселоны» (1:3), а несколькими днями дортмундцы победили «Герту» (2:1). В последней игре черно-желтые разгромили «Фортуну» (5:0).

    «Славия» Прага

    После своих пяти поединков в рамках группового этапа Лиги чемпионов клуб из Праги имеет в копилке 2 балла. В нынешнем сезоне с еврокубками команда вынуждена попрощаться.

  • Трансферы «Челси»: кого первым подпишет Фрэнк Лэмпард?
  • Какими станут первые трансферы «Челси» после сокращения трансферного бана?
  • 07/12/2019

    • 5 ноября чешский коллектив на «Камп Ноу» сразился с «Барселоной». В этой встрече гостям удалось заработать 1 очко (0:0).

    А затем в чемпионате красно-белые уверенно разобрались с «Теплице» (3:0). В 17 туре домашнего первенства «Славия» Прага не смогла победить «Сигму» (0:0).

    10 000ПолучитьФрибет для новичковfonbet.ru 20 000ЗабратьБонус к первому пополнениюleon.ru

    В очередной встрече под эгидой УЕФА подопечные Йиндржиха Трпишовского потерпели поражение от «Интера» (1:3), но чуть позже «Славия» Прага одержала верх над «Карвиной» (2:0) и над «Слованом» Либерец (3:0).

    Прогноз

    На победу «Боруссии» Д в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1,25, на ничью — 6,10, а на победу «Славии» Прага — 13,0.

    Если дортмундцы хотят выйти из группы, то дома им необходимо победить смелую команду из Праги. Наш прогноз на матч — голы в обоих таймах с коэффициентом 1,55. 0

  • Прогнозы в:
  • Сделать ставку
    Ещё прогнозы на спорт
    1.85
  • Прогноз на матч Динамо Москва — СКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.81
  • Прогноз на матч Вест Хэм — Арсенал
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  3.97
  • Экспресс дня 9 декабря
  • Сегодня в 23:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч РБ Зальцбург — Ливерпуль
  • Футбол
  • Завтра в 20:55
    •  1.58
  • Прогноз на матч Наполи — Генк
  • Футбол
  • Завтра в 20:55
    •  1.75
  • Прогноз на матч Лидс — Халл Сити
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •  1.85
  • Прогноз на матч Челси — Лилль
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  1.61
  • Прогноз на матч Интер — Барселона
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  1.67
  • Прогноз на матч Интер — Барселона
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  1.86
  • Прогноз на матч Бенфика — Зенит
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  1.70
  • Прогноз на матч Бенфика — Зенит
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  2.70
  • Прогноз на матч Аякс — Валенсия
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    Алена Косторная, Анна Щербакова и Александра Трусова
  • Полный триумф в женском катании. Новое поколение оставило в тени даже Загитову
    • Вчера в 12:18     Лионель Месси
  • Месси — шестикратный. И другого варианта не было
    • 14:41 03/12/2019     Дивок Ориги — лучший бомбардир «Ливерпуля» в матчах с «Эвертоном»
  • Мощный «Ливерпуль» подвел «Эвертон» к краху
    • 22:23 05/12/2019
    РегистрацияБукмекер №1 в России * 1000ЗабратьБонус за регистрацию
    «Боруссия» Д — «Славия» Прага. Прогноз (к. 1.55) и ставки на матч группового этапа Лиги чемпионов 10 декабря 2019 года. Прогноз на «Боруссия» Д — «Славия» Прага. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.55
    Тоже интересно
    Энтони Джошуа и Энди Руис Бокс Спас карьеру, но не убедил. Джошуа без лишнего блеска победил РуисаБританский боксер вернул чемпионские титулы WBA, WBO и IBF Вчера в 10:490
  • 08:13
    • Почеттино встретился с Марадоной в Аргентине
  • 20:30
    • «Салават Юлаев» в гостях победил «Нефтехимик»
  • 19:01
    • «Лестер» на выезде разгромил «Астон Виллу»
    «Челси» был неэффективен в атаке и неаккуратен в обороне Футбол Олдскульный «Эвертон» указал на изъяны «Челси»Реакция прессы на матч «Эвертон» — «Челси» Вчера в 07:030
  • Экспресс дня

  • «Арсенал» ждет непростой тест в лондонском дерби
  • 3.97
    •
  • 01:46
    • «Милан» на выезде победил «Болонью»
  • 01:14
    • «Севилья» в большинстве не справилась с «Осасуной»
  • 22:28
    • «Леганес» победил «Сельту» и ушел с последнего места
    Альваро Мората Футбол Примера. «Атлетико» потерял очки, «Реал» обыграл «Эспаньол», «Барса» разгромила «Мальорку»Подробности матчей 16-го тура испанской Примеры 02:000
  • 18:28
    • «Сочи» и «Рубин» победителя не определили
  • 15:57
    • Дубль Погребняка помог «Уралу» обыграть «Крылья»
  • 22:03
    • «Падерборн» вырвал победу у «Вердера»
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • LIVE
  • трансляции
    спорта
    • получить
  •  Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболХоккейТеннисЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дня
    LiveКалендари
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие