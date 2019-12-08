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    «Спартак» и «Ростов» проведут «низовой» поединок

    «Спартак» — «Ростов». Прогноз (к. 1.67) и ставки на матч РПЛ 8 декабря 2019 года

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    Прогноз на «Спартак» — «Ростов»
    Георгий Джикия
    В 19 туре российской Премьер-лиги московский «Спартак» примет «Ростов» Валерия Карпина. Этот интересный поединок состоится 8 декабря на стадионе «Открытие-Арена». Начало встречи в 19:00 по мск. Прогноз на «Спартак» — «Ростов».
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 08 Декабря 2019 года
    Спартак
  • Москва
    •  Спартак 19:00 Ростов Ростов
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    Коэффициенты на матч
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    «Спартак»

    Пока что московский клуб находится за пределами зоны еврокубков. Подопечные Тедеско располагаются на 9 строчке с 22 очками. Даже выиграв у «Ростова» команда не сможет войти в пятерку, поскольку отрыв от «сельмашей» составляет 9 пунктов.

    Вдобавок ко всему «Спартак» не побеждает уже два тура подряд. «Красно-белые» сыграли вничью с «Уралом» со счетом 0:0, а также уступили «Зениту» с результатом 1:0.

    «Спартаку» не удалось выиграть в трех из четырех последних выступлений в рамках Премьер-лиги.

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    Хозяева одержали только три победы в 9 домашних играх этого сезона, пропустив при этом 7 мячей.

    «Ростов»

    «Ростов» тяжело заканчивает первую половину сезона. Команда спустилась на 5 место из-за серии безвыигрышных матчей. К слову, серия насчитывает 4 поединка.

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    • «Желто-синие» в прошлый раз расписали нулевую ничью с «Уралом». Туром ранее «сельмаши» проиграли московскому «Динамо» со счетом 2:1. С таким же счетом «Ростов» уступил дома «Тамбову».

    Кстати, безвыигрышная серия команды началась с поражения от «Спартака» в Кубке России (2:1).

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    После разгрома от «Зенита» «Ростов» так и не смог выиграть. С тех пор прошло 3 поединка, если учитывать Кубок.

    Прогноз

    2.20 и 3.60 — коэффициенты на победу одни и других. Что касается ничьей, то здесь коэфф составляет 3.25.

    И «Спартак», и «Ростов» находятся не в лучших кондициях. Обе команды испытывают проблемы как в обороне, так и в атаке.

    Участникам матча нужны очки. Вряд ли кто-то станет рисковать с первых минут. Предлагаем поставить на тотал меньше 2.5. «Спартак» мало пропускает в последнее время. Да и «Ростов» постарается скрыть свои проблемы в обороне. 0

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    «Спартак» — «Ростов». Прогноз (к. 1.67) и ставки на матч РПЛ 8 декабря 2019 года. Прогноз на «Спартак» — «Ростов». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.67
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