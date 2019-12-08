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    Продолжит ли «Сампдория» беспроигрышную серию в противостоянии с «Пармой»?

    «Сампдория» — «Парма». Прогноз (к. 1.86) и ставки на матч Серии А 8 декабря 2019 года

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    Прогноз на «Сампдория» — «Парма»
    Клаудио Раньери
    «Сампдория» и «Парма» сыграют в 15 туре итальянской Серии А. Матч пройдет на стадионе «Луиджи Феррарис» 8 декабря. Игра начнется в 20:00 по мск. Прогноз на «Сампдория» — «Парма».
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    Футбол. Италия. Серия А 08 Декабря 2019 года Коэффициенты на матч
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  • 1.95
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  • 3.45
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    «Сампдория»

    «Сампдория» очень близка к зоне вылета. Сейчас хозяева находятся на 17 месте. У них 12 очков. От 18 места команду отделяют всего два балла.

    «Блучеркьяти» проиграли в прошлом туре «Кальяри» со счетом 4:3. Этому же сопернику среди недели команда проиграла в Кубке Италии со счетом 2:1.

    До этого «Сампа» не проигрывала 4 поединка подряд — 2 победы и 2 ничьи. Последняя победа коллектива была над «Удинезе» (2:1).

    Календарь и таблица Серии А

    На домашней арене «Сампдория» не проигрывает уже четыре поединка, однако в трех из них была ничья.

    «Парма»

    «Парма» находится намного выше — на 8 месте с 18 очками. Хотя в чемпионате у гостей последние результаты еще хуже, чем у соперника. В пяти встречах у них была лишь одна победа.

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  • 04/12/2019

    • В прошлом туре «крестоносцы» проиграли 0:1 «Милану». До этого была ничья с «Болоньей» со счетом 2:2.

    В четверг «Парма» одержала домашнюю победу в Кубке Италии над «Фрозиноне».

    В шести гостевых играх «желто-синие» набрали 6 очков, трижды сыграв вничью и один раз одержав победу. Гости играли вничью в трех последних выездных матчах.

    Прогноз

    Коэффициенты предлагаются такие: на победу первой дают 2.07, на ничью предлагают 3.40, а на победу второй установили 3.85.

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    На стадионе «Сампдории» гости не побеждают с 2011 года. Хозяева же оставались непобежденными в четырех очных противостояниях в рамках Серии А. Последняя встреча завершилась вничью со счетом 3:3.

    Предлагаем ставку «победа первой в один мяч или ничья». «Парма» плохо играет на выезде, но все же поборется за очки. 0

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    «Сампдория» — «Парма». Прогноз (к. 1.86) и ставки на матч Серии А 8 декабря 2019 года . Прогноз на «Сампдория» — «Парма». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.86
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