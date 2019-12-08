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    На «Амексе» «сухо» не будет?

    «Брайтон» — «Вулверхэмптон». Прогноз (к. 1.95) и ставки на матч чемпионата Англии 8 декабря 2019 года

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    Прогноз на «Брайтон» — «Вулверхэмптон»
    Игроки «Брайтона»
    В воскресенье, 8 декабря, в 16-м туре английской Премьер-лиги «Брайтон» на стадионе «Амекс» примет «Вулверхэмптон». Начало встречи запланировано на 19:30 по мск. Прогноз на «Брайтон» — «Вулверхэмптон».
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 08 Декабря 2019 года Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.65
  • X
  • 3.20
  • 2
  • 2.75
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    «Брайтон»

    После пятнадцати игр «Брайтон» набрал 18 пунктов, благодаря которым находится на 13 месте в турнирной таблице чемпионата Англии.

    За последний месяц «чайки» провели пять встреч, где одержали две победы и три поединка проиграли. Виктории состоялись над «Норвичем» (2:0) и «Арсеналом» (2:1) в последнем туре.

    Между этими матчами состоялись три поражения подряд — 1:3 от «Манчестер Юнайтед», 0:2 от «Лестера» и 1:2 от «Ливерпуля».

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    • Только два из семи домашних матча «Брайтон» проиграл на своем поле, еще дважды он сыграл вничью и три встречи выиграл, отношение мячей — 10:8.

    «Вулверхэмптон»

    Перед стартом 16 тура, «волки» идут пятыми в Премьер-лиге, имея в своей копилке 23 очка, что на шесть меньше, чем у пятой позиции.

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    «Оранжево-черные» не проигрывают в чемпионате Англии уже на протяжении десяти матчей, поровну разделив в этом отрезке победные результаты и мировые исходы.

    В декабре «Уондерерс» провели два матча — сыграли вничью с «Шеффилд Юнайтед» (1:1) и одолели «Вест Хэм» (2:0). Обе эти игры они сыграли на своем поле.

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    «Вулверхэмптон» в текущей компании проиграл лишь раз на выезде, четыре встречи свел вничью и дважды победил, разница забитых и пропущенных — 9:7.

    В прошлом сезоне «чайки» дома обыграли «волков» со счетом 1:0, в Вулверхэмптоне была ничья — 0:0.

    Прогноз на «Брайтон» — «Вулверхэмптон»

    Прогнозируем, что зрители на «Амексе» увидят голы в обе стороны, ведь обе команды редко уходят с поля без забитых мячей. 0

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    «Брайтон» — «Вулверхэмптон». Прогноз (к. 1.95) и ставки на матч чемпионата Англии 8 декабря 2019 года. Прогноз на «Брайтон» — «Вулверхэмптон». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.95
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