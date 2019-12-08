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    Как «Астон Вилла» примет дома сильный «Лестер»?

    «Астон Вилла» — «Лестер». Прогноз (к. 1.60) и ставки на матч АПЛ 8 декабря 2019 года

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    Прогноз на «Астон Вилла» — «Лестер»
    Юри Тилеманс и Брендан Роджерс
    В 16 туре английской Премьер-лиги «Астон Вилла» будет принимать «Лестер». Игра пройдет на стадионе «Вилла Парк» 8 декабря. Начало встречи — в 17:00 мск. Прогноз на «Астон Вилла» — «Лестер».
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 08 Декабря 2019 года
    Астон Вилла
  • Бирмингем
    •  Астон Вилла 17:00 Лестер Лестер
  • Лестер
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 4.40
  • X
  • 3.90
  • 2
  • 1.75
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    «Астон Вилла»

    На данный момент клуб из Бирмингема находится на 15 месте в турнирной таблице чемпионата с 15 очками на счету. От зоны вылета команду отделяет 1 балл.

    В конце октября «львы» встретились с «Вулверхэмптоном» в рамках 1/8 финала Кубка лиги. В игре на «Вилла Парк» хозяева одолели «волков» со счетом 2:1.

    Но затем в Премьер-лиге «Астон Вилла» потерпела поражение от «Ливерпуля» (1:2) и не смогла еще раз справиться с «Вулверхэмптоном» уступив — 2:1.

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    13 тур английского первенства завершился для коллектива Дина Смита победой над «Ньюкаслом» (2:0), после чего «львы» расписали мировую с МЮ (2:2) и проиграли «Челси» (1:2).

    «Лестер»

    На сегодняшний день коллектив из одноименного города занимает второе место в таблице Премьер-лиги. От «Ливерпуля» команда отстает на 8 очков.

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    • Сейчас подопечные Брендана Роджерса находятся в прекрасной форме. С 19 октября и по сей день «Лестер» только побеждает в своих матчах.

    Сперва в АПЛ «лисы» разобрались с «Бернли» (2:1) и унизили «Саутгемптон» (9:0), после чего в Кубке лиги команда одолела «Бертон Альбион» (3:1).

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    А затем «Лестер» одержал верх над «Кристал Пэлас» (2:0), «Арсеналом» (2:0), «Брайтоном» (2:0), «Эвертоном» (2:1) и «Уотфордом» (2:0).

    Прогноз

    На победу «Астон Виллы» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 4,40, на ничью — 4,10, а на победу «Лестера» — 1,78.

    Несмотря на убедительные выступления, «лисам» будет сложно в противостоянии с крепкой «Астон Виллой». Наш прогноз на матч — обе команды забьют с коэффициентом 1,60. 0

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    «Астон Вилла» — «Лестер». Прогноз (к. 1.60) и ставки на матч АПЛ 8 декабря 2019 года. Прогноз на «Астон Вилла» — «Лестер». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.60
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