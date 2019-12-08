«Астон Вилла» — «Лестер». Прогноз (к. 1.60) и ставки на матч АПЛ 8 декабря 2019 года

В 16 туре английской Премьер-лиги «Астон Вилла» будет принимать «Лестер». Игра пройдет на стадионе «Вилла Парк» 8 декабря. Начало встречи — в 17:00 мск. Прогноз на «Астон Вилла» — «Лестер».

«Астон Вилла»

На данный момент клуб из Бирмингема находится на 15 месте в турнирной таблице чемпионата с 15 очками на счету. От зоны вылета команду отделяет 1 балл.

В конце октября «львы» встретились с «Вулверхэмптоном» в рамках 1/8 финала Кубка лиги. В игре на «Вилла Парк» хозяева одолели «волков» со счетом 2:1.

Но затем в Премьер-лиге «Астон Вилла» потерпела поражение от «Ливерпуля» (1:2) и не смогла еще раз справиться с «Вулверхэмптоном» уступив — 2:1.

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13 тур английского первенства завершился для коллектива Дина Смита победой над «Ньюкаслом» (2:0), после чего «львы» расписали мировую с МЮ (2:2) и проиграли «Челси» (1:2).

«Лестер»

На сегодняшний день коллектив из одноименного города занимает второе место в таблице Премьер-лиги. От «Ливерпуля» команда отстает на 8 очков.

Сейчас подопечные Брендана Роджерса находятся в прекрасной форме. С 19 октября и по сей день «Лестер» только побеждает в своих матчах.

Сперва в АПЛ «лисы» разобрались с «Бернли» (2:1) и унизили «Саутгемптон» (9:0), после чего в Кубке лиги команда одолела «Бертон Альбион» (3:1).

А затем «Лестер» одержал верх над «Кристал Пэлас» (2:0), «Арсеналом» (2:0), «Брайтоном» (2:0), «Эвертоном» (2:1) и «Уотфордом» (2:0).

Прогноз

На победу «Астон Виллы» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 4,40, на ничью — 4,10, а на победу «Лестера» — 1,78.

Несмотря на убедительные выступления, «лисам» будет сложно в противостоянии с крепкой «Астон Виллой». Наш прогноз на матч — обе команды забьют с коэффициентом 1,60. 0