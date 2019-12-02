ЦСКА — «Арсенал» Тула. Прогноз (к. 1.90) и ставки на матч РПЛ 2 декабря 2019 года

В рамках 18-го тура чемпионата России ЦСКА будет принимать «Арсенал». Встреча пройдет на «Арене ЦСКА» 2 декабря. Начало — в 19:30 мск. Прогноз на ЦСКА — «Арсенал» Тула.

ЦСКА

ЦСКА на неделе досрочно лишился шансов на выход в плей-офф Лиги Европы. «Армейцы» сыграли вничью с «Лудогорцем» (1:1) и занимают последнее место в своей группе.

На внутренней арене ЦСКА удалось наладить ситуацию после четырех подряд матчей без побед. В двух последних турах «армейцы» одержали две победы — 3:2 над «Сочи» и 1:0 над «Крыльями Советов».

В турнирной таблице РПЛ ЦСКА занимает третье место, отставая от лидирующего «Зенита» на 6 очков. У «армейцев» 33 очка 25 забитых мячей и 16 пропущенных.

На своем поле в текущем сезоне ЦСКА одержал 5 побед, 1 раз сыграл вничью и 2 раза проиграл.

«Арсенал» Тула

«Арсенал» на неделе отдыхал, а к матчу против ЦСКА команда подошла с серией из двух поражений подряд.

В предыдущих турах РПЛ тульский клуб сперва уступил «Зениту» (0:1), а затем проиграл «Краснодару» (1:2).

В последних десяти турах чемпионата России туляки одержали лишь одну победу. Несмотря на это, «Арсенал» удерживается в середине таблицы. У команды 19 очков, 18 забитых мячей, 23 пропущенных и десятая позиция.

Все прогнозы на футбол

«Арсенал» на выезде в текущем чемпионате не проиграл в половине матчей: 3 победы, 1 ничья и 4 поражения.

Прогноз

На победу ЦСКА в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1,61, на ничейный результат — 3,88, на победу «Арсенала» — 5,95.

В первом круге ЦСКА на выезде одержал победу над «Арсеналом» со счетом 2:1.

Прогноз на матч ЦСКА — «Арсенал» — победа хозяев в один мяч или ничья с коэффициентом 1,90. 0