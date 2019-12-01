«Сочи» — «Оренбург». Прогноз (к. 1.93) и ставки на матч чемпионата России 1 декабря 2019 года

В воскресенье, 1 декабря, в 18-м туре российской Премьер-лиги «Сочи» на «Фиште» примет «Оренбург». Игра начнется в 14:00 по мск. Прогноз на «Сочи» — «Оренбург».

«Сочи»

Перед стартом 18 тура, «Сочи» расположился на самом дне в турнирной таблице РПЛ, имея в своем активе 14 пунктов, что на три меньше, чем у ближайшей команды.

Безвыигрышная серия «барсов» в чемпионате насчитывает уже шесть матчей кряду (две ничьи и четыре поражения). Даже с новом тренере команда не смогла прервать эту серию, сыграв вничью с «Уфой» (1:1) в последнем туре.

До этой встречи «южане» проиграли три встречи кряду, поочередно уступив 0:2 на выезде «Ростову», а также на своем поле 1:2 «Тамбову» и 2:3 ЦСКА.

В семи домашних играх дебютного сезона РПЛ, «Сочи» добыл лишь одну победу, раз сыграл вничью и пять матчей проиграл, разница мячей — 5:10.

«Оренбург»

У «Оренбурга» в копилке числится 19 зачетных баллов, с которыми команда идет на десятом месте в турнирной таблице РПЛ, опережая на пункт опасную зону.

В ноябре «газовики» провели три поединка. Начали они месяц с выездной виктории над «Уралом» со счетом 2:1, после чего на своем поле расписали мировую с «Уфой» (0:0) и проиграли «Ахмату» (1:2) в последнем туре.

Восемь гостевых матчей текущего розыгрыша РПЛ принесли «бело-синим» три виктории, одну ничью и четыре поражения, разница забитых и пропущенных — 11:12. Отметим, что в гостях «Оренбург» не проигрывает в четыре играх кряду.

В первом круге эти команды в Оренбурге сыграли вничью со счетом 1:1.

Прогноз на «Сочи» — «Оренбург»

В этом матче рекомендуем поставить на «верховой» матч, т.к. эти команды очень ненадежно играют в обороне. 0