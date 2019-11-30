«Саутгемптон» — «Уотфорд». Прогноз (к. 1.76) и ставки на матч АПЛ 30 ноября 2019 года

В 14 туре английской Премьер-лиги «Саутгемптон» будет принимать «Уотфорд». Игра пройдет на стадионе «Сент-Мэри» 30 ноября. Начало встречи — в 20:30 мск. Прогноз на «Саутгемптон» — «Уотфорд».

«Саутгемптон»

На данный момент клуб из одноименного города располагается на предпоследнем месте в турнирной таблице АПЛ, опережая грядущего оппонента на 1 пункт.

«Саутгемптон» не побеждал с 1/16 Кубка лиги 24 сентября. Тогда «святые» разгромили «Портсмут» (4:0). Затем эта команда проиграла «Тоттенхэму» (1:2) и «Челси» (1:4).

А после ничьей с «Вулверхэмптоном» (1:1) подопечные Ральфа Хазенхюттля были биты «Лестером» (0:9), а также дважды уступили «Ман Сити» в Кубке лиги и АПЛ (1:3; 1:2).

Все прогнозы на АПЛ

В 12 туре чемпионата Англии «Саутгемптон» дома потерпел поражение от «Эвертона» (1:2). А недавний матч с «Арсеналом» на «Эмирейтс» закончился ничьей — 2:2.

«Уотфорд»

В 13 матчах сезона коллектив из одноименного города сумел заработать всего 8 баллов, что делает эту команду самой слабой в АПЛ на данный момент.

24 сентября в 1/16 финала Кубка лиги «шершни» прошли «Суонси» (2:1), а затем они уступили «Вулверхэмптону» в Премьер-лиге (0:2).

После этого подопечные Кике Санчеса Флореса трижды сыграли вничью. «Желтая армия» разошлась миром с «Шеффилдом Юнайтед» (0:0), «Тоттенхэмом» (1:1) и «Борнмутом» (0:0).

В 1/8 финала Кубка лиги «Уотфорд» проиграл «Эвертону» (0:2), а чуть позже в АПЛ «шершни» были слабее «Челси» (1:2). В 12 туре чемпионата команда взяла верх над «Норвичем» (2:0), но в следующем туре она дома не справилась с «Бернли» (0:3).

Прогноз

На победу «Саутгемптона» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2,11, на ничью — 3,55, а на победу «Уотфорда» — 3,60.

В очном противостоянии аутсайдеров соперникам терять нечего. Это хорошая возможность проявить себя с лучшей стороны и набраться уверенности на другие поединки. Наш прогноз на матч — обе команды забьют с коэффициентом 1,76. 0