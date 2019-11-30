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    На «Терф Мур» забьют обе команды?

    «Бернли» — «Кристал Пэлас». Прогноз (к. 1.91) и ставки на матч чемпионата Англии 30 ноября 2019 года

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    Прогноз на «Бернли» — «Кристал Пэлас»
    Крис Вуд
    В субботу, 30 ноября, «Бернли» в поединке 14-го тура английской Премьер-лиги примет «Кристал Пэлас». Встреча, которая пройдет в на стадионе «Терф Мур», начнется в 18:00 по Москве. Прогноз на «Бернли» — «Кристал Пэлас».
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 30 Ноября 2019 года
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    «Бернли»

    На счету у «Бернли» имеется 18 очков, с которыми команда находится на седьмом месте в турнирной таблице АПЛ, уступая пятой строке только один балл.

    Последние две игры в чемпионате Англии «бордовые» выиграли, прервав т.с. свою тех матчевую серию из поражений. Команда Шона Дайча в этот неудачный период не сумела справиться с «Лестером» (1:2), «Челси» и «Шеффилд Юнайтед» (0:3).

    Виктории пришлись на домашнюю встречу с «Вест Хэмом» со счетом 3:0, а также с аналогичным результатом на выездную игру с «Уотфордом» в последнем туре.

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  • 25/11/2019

    • На своем поле в текущем розыгрыше АПЛ «Бернли» играет пока бескомпромиссно, четыре матча выиграв при двух поражениях, разница мячей — 11:7.

    «Кристал Пэлас»

    У «стекольщиков» на счету находится 15 зачетных пунктов, которые позволяют команде находится на 13 месте в турнирной таблице АПЛ, опережая на пять баллов зону вылета.

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    «Орлы» не могут победить в чемпионате страны уже в пяти встречах кряду, проиграв в четырех из них при одном ничейном исходе.

    Все прогнозы на АПЛ

    В последних трех встречах лондонцы неизменно уходили с поля поверженными, поочередно уступив по 0:2 «Лестеру» и «Челси», а также 1:2 «Ливерпулю» в последнем туре.

    Шесть гостевых поединков в текущем розыгрыше АПЛ принесли «Кристал Пэлас» две виктории, одну ничью и три поражения, разница забитых и пропущенных — 6:11.

    В прошлом сезоне «Кристал Пэлас» дважды обыграл «Бернли»: 2:0 — дома и 3:1 — на выезде.

    Прогноз на «Бернли» — «Кристал Пэлас»

    В поединке двух середняков английской Премьер-лиги ждем забитые мячи в обе стороны. 0

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    «Бернли» — «Кристал Пэлас». Прогноз (к. 1.91) и ставки на матч чемпионата Англии 30 ноября 2019 года. Прогноз на «Бернли» — «Кристал Пэлас». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.91
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