«Славия» Прага — «Интер». Прогноз (к. 2.30) и ставки на матч Лиги чемпионов 27 ноября 2019 года

В среду, 27 ноября, в рамках пятого тура группового этапа Лиги чемпионов чешская «Славия» из Праги дома примет миланский «Интер». Начало игры — в 23:00 по мск. Прогноз на «Славия» Прага — «Интер».

«Славия» Прага

Пражский коллектив за четыре матча Лиги чемпионов смог набрать два очка, с которыми расположился на последнем месте в группе F, уступая своему предстоящему противнику два балла.

Этими пунктами «лоскутные» смогли разжиться в выездной игре против «Интера» (1:1), а также смогли устоять на «Камп Ноу» (0:0) в последнем туре.

А вот обе домашние встречи выдались для чехов крайне неудачно. Сперва они уступили «Боруссии» Д со счетом 0:2, а потом только из-за автогола проиграли «Барселоне» (1:2).

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На внутренней арене «Славия» с большим отрывом возглавляет турнирную таблицу. На данный момент у команды 4-матчевая беспроигрышная серия, в которой она даже не пропускала.

«Интер»

У «Интера» на счету находится четыре пункта, и любой другой результат, кроме победы в предстоящем матче, может лишить миланцев шансов на выход в плей-офф.

В последнем туре «нерадзурри» будут играть против «Барселоны», которая, возможно, все свои турнирные задачи к тому времени еще не решит.

Начали этот турнир подопечные Конте с домашней ничьей с предстоящим противником (1:1), после чего уступили на выезде «Барсе» со счетом 1:2, потом одолели в родных стенах «Боруссию» (2:0), а в последнем туре проиграли ей же на ее территории (2:3), ведя по ходу встречи 2:0.

В чемпионате Италии «змеи» идут вторыми, уступая первому «Ювентусу» всего лишь один балл. Отметим, что за последние восемь игр они проиграли лишь раз.

Прогноз на «Славия» Прага — «Интер»

В этом матче букмекеры отдают предпочтение гостям: победа «Интера» — 2.30, победа «Славии» — 3.35, ничья — 3.45.

«Интеру» для выходя в 1/8 финала турнира нужно обязательно брать три очка у неуступчивой «Славии». Прогнозируем, что итальянцы ее добудут. 0