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    Сможет ли «Барселона» сломить дортмундцев со второй попытки?

    «Барселона» — «Боруссия» Д. Прогноз (к. 1.89) и ставки на Лигу чемпионов 27 ноября 2019 года

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    Прогноз на «Барселона» — «Боруссия» Д
    Лионель Месси
    В среду, 27 ноября, «Барселона» будет принимать на своем поле дортмундскую «Боруссию» в пятом туре группового этапа Лиги чемпионов. Начало матча — в 23:00 мск. Прогноз на «Барселона» — «Боруссия» Д.
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    Футбол. Лига чемпионов. Группа F 27 Ноября 2019 года
    Барселона
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    •  Барселона 23:00 Боруссия Д Боруссия Д
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    «Барселона»

    «Барселона» стартовала в групповом этапе Лиги чемпионов с выездной ничьей против дортмундской «Боруссии» (0:0). Во втором туре группы команда выиграла у «Интера» 2:1.

    Два поединка со «Славией» не должны были доставить проблем каталонцам, но все оказалось наоборот. С огромным трудом каталонцы победили чехов на выезде (2:1), а затем на своем поле могли и вовсе проиграть, но в итоге сыграли вничью — 0:0. «Барса» лидирует в группе F, набрав 8 очков, но опережает «Боруссию» всего на один пункт.

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    В Примере каталонцы лидируют, но опережают «Реал» лишь по дополнительным показателям. В последних двух турах команда не без проблем обыграла «Сельту» (4:1) и «Леганес» (2:1).

    «Боруссия» Д

    После четырех матчей в рамках группового этапа Лиги чемпионов немецкий коллектив с 7 очками на своем счету идет вторым в группе F.

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    • Дортмундцы опережают «Интер» на три пункта и всего на один отстают от предстоящего соперника.

    На старте своего еврокубкового пути «шмели» в родных стенах расписали мировую с «Барселоной» (0:0), а во втором туре ЛЧ подопечные Люсьена Фавра взяли верх над пражской «Славией» (2:0). Далее была пара игр с «Интером» — в Италии немцы уступили (0:2), но дома смогли взять реванш — 3:2.

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    • В Бундеслиге дортмундцы идут только шестыми, набрав 20 очков. 9 ноября «Боруссия» была разбита «Баварией» на выезде (0:4), а затем дома не удалось победить скромный «Падерборн» — 3:3. Более того, ничью удалось спасти только на последних минутах благодаря голам Витселя и Ройса.

    Прогноз

    Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1.55, тогда как успех гостей оценивается в 5.70, а ничья — в 4.60.

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    Победа гарантирует обеим командам выход в следующий раунд. Ничья более выгодня немцам, ведь им потом играть со «Славией», а каталонцев ждет визит к «Интеру».

    Следовательно, дортмундцы будут действовать от обороны, но остановить Месси и компанию на «Камп Ноу» вряд ли получится. Предлагаем поставить на победу «Барселоны» с форой -1 гол за 1.89. 0

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