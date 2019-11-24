«Вильярреал» — «Сельта». Прогноз (к. 3.20) и ставки на матч чемпионата Испании 24 ноября 2019 года

В 14 туре чемпионата Испании «Вильярреал» будет принимать «Сельту». Игра пройдет на стадионе «Эстадио де ла Керамика» 24 ноября. Начало встречи — в 20:30 мск. Прогноз на «Вильярреал» — «Сельта».

«Вильярреал»

По завершении 13 туров испанской примеры команда из провинции Кастельон находится на 12 месте в таблице, имея в своей копилке 18 очков.

После разгрома «Бетиса» в родных стенах (5:1) «желтая субмарина» потеряла баллы в 2 из 4 следующих матчах Ла Лиги.

5 октября в Памплоне гости потерпели поражение от «Осасуны» (1:2). А затем дома «Вильярреал» в Барселоне с минимальным преимуществом одолел «Эспаньол» (1:0).

В 10 туре испанской Примеры подопечные Хавьера Кальехи разгромили «Алавес» (4:1), но спустя несколько дней «желтая субмарина» на выезде проиграла «Эйбару» (1:2).

Это поражение начало серию из трех матчей без побед, ведь дома с «Атлетиком» (0:0) и на выезде с «Мальоркой» (1:3) также не было успехов.

«Сельта»

После 13 матчей Примеры коллектив из Виго расположился в зоне вылета на 18 строчке в таблице с 9 баллами в активе.

В 8 туре чемпионата Испании «кельты» на своем поле переиграли «Атлетик» (1:0). Это была лишь вторая победа клуба в нынешнем сезоне.

Затем «небесные» в гостях потерпели поражение от «Алавеса» (2:0), а чуть позже «Сельта» дома уступила «Реалу Сосьедад» (0:1).

В 11 туре Примеры команда из Виго оказалась слабее «Бетиса» (2:1), а несколькими днями позже подопечные Франсиско Эскрибы проиграли «Хетафе» (0:1).

Разгром от «Барселоны» (1:4) в прошлом туре довел серию поражений галисийцев до пяти матчей кряду, из-за чего новым наставником стал Оскар Гарсия.

Прогноз

Букмекеры отдают предпочтение хозяевам поля, коэффициент на победу которых равен 1,78, тогда как успех гостей оценивается в 4,4, а ничья — в 3,8.

Рекомендуем ставить на то, что «Вильярреал» выиграет, и обе команды забьют за 3,2. 0