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    «Вильярреал» — «Сельта». Прогноз (к. 3.20) и ставки на матч чемпионата Испании 24 ноября 2019 года

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    Прогноз на «Вильярреал» — «Сельта»
    «Вильярреал» не может выиграть уже три матча
    В 14 туре чемпионата Испании «Вильярреал» будет принимать «Сельту». Игра пройдет на стадионе «Эстадио де ла Керамика» 24 ноября. Начало встречи — в 20:30 мск. Прогноз на «Вильярреал» — «Сельта».
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    Футбол. Испания. Примера 24 Ноября 2019 года
    Вильярреал
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    •  Вильярреал 20:30 Сельта Сельта
  • Виго
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    «Вильярреал»

    По завершении 13 туров испанской примеры команда из провинции Кастельон находится на 12 месте в таблице, имея в своей копилке 18 очков.

    После разгрома «Бетиса» в родных стенах (5:1) «желтая субмарина» потеряла баллы в 2 из 4 следующих матчах Ла Лиги.

    5 октября в Памплоне гости потерпели поражение от «Осасуны» (1:2). А затем дома «Вильярреал» в Барселоне с минимальным преимуществом одолел «Эспаньол» (1:0).

    В 10 туре испанской Примеры подопечные Хавьера Кальехи разгромили «Алавес» (4:1), но спустя несколько дней «желтая субмарина» на выезде проиграла «Эйбару» (1:2).

    Это поражение начало серию из трех матчей без побед, ведь дома с «Атлетиком» (0:0) и на выезде с «Мальоркой» (1:3) также не было успехов.

    «Сельта»

    После 13 матчей Примеры коллектив из Виго расположился в зоне вылета на 18 строчке в таблице с 9 баллами в активе.

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    • В 8 туре чемпионата Испании «кельты» на своем поле переиграли «Атлетик» (1:0). Это была лишь вторая победа клуба в нынешнем сезоне.

    Затем «небесные» в гостях потерпели поражение от «Алавеса» (2:0), а чуть позже «Сельта» дома уступила «Реалу Сосьедад» (0:1).

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    В 11 туре Примеры команда из Виго оказалась слабее «Бетиса» (2:1), а несколькими днями позже подопечные Франсиско Эскрибы проиграли «Хетафе» (0:1).

    Разгром от «Барселоны» (1:4) в прошлом туре довел серию поражений галисийцев до пяти матчей кряду, из-за чего новым наставником стал Оскар Гарсия.

    Прогноз

    Букмекеры отдают предпочтение хозяевам поля, коэффициент на победу которых равен 1,78, тогда как успех гостей оценивается в 4,4, а ничья — в 3,8.

    Рекомендуем ставить на то, что «Вильярреал» выиграет, и обе команды забьют за 3,2. 0

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    «Вильярреал» — «Сельта». Прогноз (к. 3.20) и ставки на матч чемпионата Испании 24 ноября 2019 года. Прогноз на «Вильярреал» — «Сельта». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 3.20
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